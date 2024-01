Suicide Squad, lancio in Early Access disastroso: ecco cos'è successo

Suicide Squad: Kill the Justice League sta per fare il suo debutto, ma a quanto pare sono già emersi i primi problemi.

Dopo la trilogia di Batman Arkham (che potete recuperare su Amazon) i fan hanno gli occhi puntati su Harley Quinn e soci.

Atteso per il mese di febbraio del 2024, il nuovo progetto dedicato alla "Squadra Suicida" dei fumetti DC uscirà in Early Access anche da noi tra poche ore.

Ad ogni modo, in alcuni paesi è già possibile iniziare a giocare a Suicide Squad: Kill The Justice League per questioni legate al fuso orario, ma c'è un problema.

Molti utenti in grado di avviare l'Early Access starebbero incontrando qualche problema coi server.

Sui social dello sviluppatore si legge:

Siamo consapevoli del fatto che alcuni giocatori stanno riscontrando un problema per cui, quando accedono al gioco per la prima volta, non riescono a completare la storia. Per risolvere questo problema, effettueremo una manutenzione sui server di gioco. Durante questo periodo il gioco non sarà disponibile. Prevediamo che l'operazione durerà diverse ore e vi aggiorneremo non appena avremo maggiori informazioni. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vi terremo aggiornati non appena ci saranno novità, con la speranza che il lancio in Accesso Anticipato in Italia sia privo di intoppi.

Sicuramente, però, non si tratta di certo di un buon inizio per un gioco su cui è sempre aleggiato un serio alone di preoccupazione e scetticismo.

Restando in tema, ricordiamo che prossimamente è in arrivo anche il gioco dedicato a un'altra eroina dell'universo DC, ossia Wonder Woman.

Ma non solo: il nuovo gioco della Suicide Squad vanterà anche l’apparizione speciale di Batman.

Infine, Rocksteady ha da poco rivelato i requisiti di sistema per PC di Suicide Squad: Kill the Justice League che, a quanto pare, non richiederà un hardware di fascia alta.