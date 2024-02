Suicide Squad include un omaggio a un gioco dedicato al mondo di Batman

Un giocatore del nuovo Suicide Squad: Kill the Justice League ha scoperto un Easter Egg che rimanda a un gioco dell'universo di Batman.

Il nuovo sparatutto di Rocksteady, che trovate anche su Amazon, si inserisce nell'universo del cosiddetto Arkhamverse, visto che nasce come "sequel" di Arkham Knight.

Advertisement

Il gioco ci fa prendere il controllo di personaggi come Harley Quinn e Deadshot per sconfiggere una Justice League (incluso Batman) vittima di un lavaggio del cervello.

Ora, come riportato anche da GameRant, i fan hanno scoperto un curioso aggancio (o sarebbe meglio parlare di omaggio) a Gotham Knights, titolo slegato dalla serie Rocksteady e ambientato in un altro universo narrativo.

L'utente di Reddit "BanoonooMan" ha condiviso la sua scoperta sul subreddit del gioco dedicato alla Suicide Squad, trovando un sottile riferimento a Gotham Knights all'interno del nuovo tit0lo.

Il post indica un'attività commerciale dal nome "Gotham Nights Vintage Apparel".

Il post non rivela dove i giocatori possano trovare il riferimento all'interno di Suicide Squad: Kill the Justice League, né se di fatto è possibile visitare il negozio.

Si tratta in ogni caso di una chiara strizzatina d'occhio al gioco ambientato nel mondo di Batman.

Pubblicato da WB Games Montreal nel 2022, Gotham Knights ha infatti visto i giocatori proiettati in una Gotham City priva del suo iconico Cavaliere Oscuro.

Con la scomparsa di Batman, i giocatori hanno il compito di proteggere le strade di Gotham utilizzando Nightwing, Batgirl, Robin e Red Hood.

Il gioco DC ha ricevuto recensioni contrastanti da parte dei fan, che ne hanno criticato la storia e i combattimenti, nonostante il titolo abbia ricevuto alcuni elogi per il suo gameplay cooperativo (qui la nostra recensione).

Restando in argomento, il video confronto tra il classico Batman: Arkham Knight e Suicide Squad: Kill the Justice League è abbastanza impietoso per quest'ultimo.

Ma non solo: l'attore che ha interpretato Robin in Batman: Arkham Origins avrebbe dovuto vestire il ruolo principale di Batman in un gioco mai nato.