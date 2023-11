Suicide Squad è pronto a tornare, in arrivo una serie di eventi a tema

Dopo un lungo silenzio, Suicide Squad Kill the Justice League sembra voglia far tornare a parlare di sé grazie ad una serie di video centrati su alcuni aspetti della produzione.

Una vera e propria serie dedicata al titolo di Warner Bros, che per altro potete ordinare da un po' su Amazon nonostante tutto, nella quale verranno esplorati tutti gli aspetti del gioco nella speranza, forse, di far riaccendere un po' di interesse ai fan.

Dopo la prima presentazione ufficiale, a lungo attesa per la licenza importante che si porta dietro, Suicide Squad Kill the Justice League è stato rinviato ad un impietoso e generico "2024", con Rocksteady pronta a rielaborare il titolo nella speranza di tornare sulla cresta dell'onda.

La struttura da live service game, e una poca convinzione generale rispetto alla produzione, non hanno convinto la community ed hanno dato a Rocksteady l'assist per pensare ad un effettivo rinvio.

Così, mentre il gioco è ancora in un silenzio tombale, tramite VGC scopriamo che da mercoledì arriverà una serie di video dedicato a Suicide Squad Kill the Justice League.

Annunciata su X qualche ora fa, "Suicide Squad Insider" sarà una serie di video in cui Rocksteady mostrerà nuovamente il gioco nella sua ultima versione, concentrandosi però su alcuni aspetti particolari.

Il primo episodio ci porterà a scoprire la storia e il gameplay di Suicide Squad Kill the Justice League, tutti elementi che per altro erano parte delle cose che non fecero scalpore all'epoca del primo reveal.

L'ultima volta che abbiamo visto in azione la squadra suicida dell'Universo DC Comics abbiamo scoperto che, tra i tanti, dovranno vedersela anche con Batman in persona.

Vedremo anche se, relativamente alla storia, tra i personaggi che la Suicide Squad dovrà affrontare ci sarà anche uno dei nemici più odiati del mondo videoludico di Batman.