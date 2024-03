Suicide Squad è già in offerta su PlayStation Store, dopo un solo mese

PlayStation Store ha svelato nelle scorse ore il nuovo gioco protagonista della promozione settimanale, ed è decisamente sorprendente: si tratta infatti di Suicide Squad Kill the Justice League, il controverso sparatutto cooperativo di Rocksteady ambientato nel filone narrativo di Batman Arkham.

L'avventura dedicata alla Suicide Squad (trovate l'edizione fisica su Amazon) è infatti disponibile solo per questa settimana a un prezzo molto speciale, con una riduzione di prezzo del 40% sulla Deluxe Edition.

Una scelta sorprendente non solo per via del poco tempo passato dal lancio del titolo — appena un mese — ma anche e soprattutto per via di diverse richieste di rimborso che sarebbero state soddisfatte proprio su PlayStation Store.

Ad ogni modo, se siete interessati a provare in prima persona questo sparatutto cooperativo, grazie al negozio digitale per PS5 potete acquistare la versione Deluxe a soli 65,99€, contro i 109,99€ regolarmente proposti.

Questa edizione vi permetterà di accedere non solo al gioco base, ma include un pegno per riscattare il Pass Battaglia Premium e diversi contenuti aggiuntivi, tra i quali alcuni costumi speciali ispirati alla Justice League.

L'offerta è dedicata soltanto all'edizione Deluxe: un modo per pubblicizzare anche l'imminente arrivo del Joker come nuovo personaggio giocabile, nel primo contenuto aggiuntivo a fine marzo.

Se volete approfittare di questa offerta speciale, vi ricordiamo che avete tempo fino al 14 marzo 2024 per fare vostro Suicide Squad a un prezzo inferiore della cifra di listino dell'edizione standard: trovate tutti i dettagli sul PlayStation Store delle vostre console o direttamente alla seguente pagina ufficiale.

Se foste invece interessati a scoprire ulteriori offerte, ricordiamo che non si tratta dell'unica promozione svelata da PlayStation Store: sono disponibili anche gli sconti "Divertimento Continuo", con tante edizioni complete e DLC in offerta.

Inoltre, sono ancora disponibili i saldi "Mega Marzo": abbiamo segnalato per voi i migliori giochi a meno di 20 euro con questa promozione.