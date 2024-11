Su Steam c'è un simil-Astro Bot gratis che dovreste provare

Da questo esatto momento potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ancora per poco.

Lo store di casa Valve ha deciso di selezionare per voi l'intrigante eWorlds, un platform gratis che ha alcune somiglianze con l'ottimo Astro Bot di PlayStation 5.

Ecco la descrizione di eWorlds:

«Preparati per un'avventura intergalattica in eWorlds! Dopo uno schianto, rimani bloccato su un'isola tropicale. Prendi i Loop per sbloccare lo Space HUB, che aprirà mondi emozionanti. Risolvi enigmi, schiva trappole e scopri misteri, da solo o con gli amici. Sei pronto per la leggendaria missione Golden Loop?»

In eWorlds, ogni passo è una tappa di una quest epica alla ricerca del mitico Golden Loop, una reliquia leggendaria.

La varietà di potenziamenti arricchisce l’avventura. Il Martello consente di abbattere le barriere più resistenti, l’Ombrello vi permette di planare agilmente sopra ostacoli pericolosi, mentre il Gancio si rivela indispensabile per esplorare terreni accidentati. Questi strumenti, però, non sono semplici miglioramenti, ma veri e propri alleati per superare i pericoli e avanzare nel gioco, scoprendo percorsi e collezionabili che vi porteranno sempre più vicini alla meta.

L’esperienza non è pensata solo per giocatori solitari. eWorlds consente di affrontare le sfide insieme agli amici, permettendovi di collaborare per risolvere gli enigmi più difficili, combinare le vostre abilità e svelare i segreti nascosti del multiverso. Ogni mondo, inoltre, è unico e spazia dalla natura selvaggia della Lost World agli scenari futuristici dell’Alienware Station, offrendo paesaggi e atmosfere che rendono ogni tappa indimenticabile.

Dovrete essere veloci per riscattare eWorlds, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.