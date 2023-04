Street Fighter 6, tutte le novità dallo Showcase: demo gratis disponibile e nuovi lottatori in arrivo

Nella scorsa serata si è ufficialmente svolto lo Street Fighter 6 Showcase, l’evento annunciato da Capcom dedicato all’ultimo capitolo della saga picchiaduro che ha svelato diverse attese novità, una delle quali è già disponibile a sorpresa da questo momento.

Il publisher ha voluto infatti sfruttare l’evento per fare un annuncio a sorpresa: da questo momento è infatti già scaricabile una demo gratuita per il sesto capitolo di Street Fighter (potete prenotarlo su Amazon), come esclusiva temporanea per PS5 e PS4.

Come vi avevamo anticipato in occasione dell’annuncio, l’evento è stato presentato dal rapper Lil Wayne — no, non sarà un commentatore ufficiale — e ha mostrato numerosi dettagli sulle principali feature di gioco, confermando però che una demo gratuita è già disponibile per il download su PlayStation Store (via Destructoid).

Gli utenti su PC e Xbox Series X|S dovranno invece attendere il 26 aprile per poter scaricare la demo gratuita: l’evento è servito anche per confermare i primi 4 combattenti in arrivo come DLC nei prossimi mesi.

Si inizierà con Rashid a partire dall’estate 2023, poi sarà il turno di A.K.I. ad autunno 2023, Ed durante inverno 2024 — inteso come post Natale, quindi i primi mesi dell’anno — e infine Akuma si unirà al cast a primavera 2024. Questi DLC faranno parte del season pass “Year 1”, incluso con le edizioni Deluxe e Ultimate.

La demo, scaricabile già da adesso su PlayStation, si concentrerà prevalentemente sulla creazione del proprio personaggio e sulla modalità World Tour: i progressi in questa feature non saranno trasferibili sulla versione completa, ma potrete importare automaticamente il vostro combattente personalizzato. Sfortunatamente, a differenza di quanto si era inizialmente ipotizzato, non sembra che sarà possibile testare le funzionalità online.

La modalità World Tour rappresenta una sorta di story mode per il mondo di Street Fighter 6: avrete la possibilità di conoscere meglio i combattenti, farvi istruire da essi e apprendere le loro mosse più iconiche.

Ma se preferite un’esperienza single player più tradizionale, è stato confermato anche il ritorno della Arcade Mode, con tanto di illustrazioni speciali da collezionare dopo averla completata con ogni personaggio.

Non possono poi mancare le modalità Versus, personalizzabili anche con gioco a squadre e regole speciali, e i combattimenti online: Capcom ha confermato il ritorno delle lobby personalizzate con un massimo di 16 giocatori, oltre alla possibilità di scegliere tra combattimenti competitivi e casual in base alle vostre esigenze.

Proprio l’incredibile quantità di contenuti disponibile ha reso necessario per Capcom lasciare ai giocatori una scelta per risparmiare spazio: la modalità single player andrà scaricata a parte nella versione completa, lasciando così ai fan interessati esclusivamente al competitivo il piacere di giocare subito occupando meno spazio.