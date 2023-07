Street Fighter 6, ci sono brutte notizie per i cacciatori di trofei

Nonostante sia notoriamente una delle saghe più complesse a livello competitivo, Street Fighter 6 è riuscito nella non semplice impresa di convincere anche i fan occasionali, grazie a un livello di accessibilità con pochi precedenti nella serie.

Ciò ha permesso all'ultimo picchiaduro di casa Capcom (lo trovate su Amazon) di diventare ben presto uno dei videogiochi più popolari del 2023, superando 2 milioni di copie vendute e attirando anche le attenzioni dei fan completisti, pronti a mettersi alla prova per dimostrare di essere i migliori lottatori su strada.

Sfortunatamente, per chi sperava di riuscire a conquistare l'agognato Trofeo di Platino, abbiamo una pessima notizia: come segnalato da TrueTrophies, attualmente è impossibile conquistare tutti gli obiettivi e trofei del gioco.

Esiste infatti un trofeo in particolare ("Steely Determination") che richiede di partecipare a 5 tornei online: tuttavia, Capcom non ha annunciato alcuna competizione per il mese di luglio, rendendo dunque impossibile completare questo requisito.

Un altro trofeo sembrava aver creato dei sospetti, dato che richiedeva di vincere 10 tornei e venendo già sbloccato da altri utenti, ma sembrerebbe essere semplicemente frutto di un errore di traduzione: in realtà, il requisito necessario era ottenere la vittoria in 10 round, corrispondenti a 5 match totali.

In ogni caso, si tratta sicuramente di uno sviluppo a dir poco frustrante: a distanza di più di un mese dal lancio, nessun giocatore può ancora davvero completare al 100% Street Fighter 6.

Una situazione "inaccettabile" secondo molti cacciatori di trofei, che hanno iniziato a chiedere a Capcom di sostituire questo obiettivo con un requisito diverso, se gli sviluppatori non ritengono di poter garantire un flusso costante di tornei. Difficile che tale richiesta venga accolta, ma vi terremo aggiornati.

Vedremo se il lancio di Rashid, previsto per il prossimo 24 luglio, potrà essere l'occasione ideale per proporre almeno un nuovo torneo in-game.

Nel frattempo, i fan hanno già scelto il lottatore più spaventoso da affrontare in Street Fighter 6: il vincitore potrebbe non essere quello che vi aspettate.