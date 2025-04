Stream di Nintendo invasi dai fan: «abbassate i prezzi»

Nintendo Switch 2 ha scelto la via della continuità, ma sembra proprio che la politica dei prezzi per cui ha optato Nintendo non sia piaciuta proprio a tutti gli appassionati della grande N.

La console, ricorderete, ha un costo di 469,99€ senza giochi inclusi, mentre il bundle con Mario Kart World costa 509,99€ – come visto nella nostra guida al pre-ordine.

Tuttavia, a far discutere è soprattutto il prezzo dei giochi: lo stesso Mario Kart World costa 89,99€ in edizione fisica e 79,99€ in digitale, una vetta (quella dei 90€) che non era stata raggiunta dalle generazioni di videogiochi recenti, per un'edizione "liscia" e non limitata o con Steelbook.

La cosa non è passata inosservata e, nelle dirette Nintendo Treehouse che hanno fatto seguito al Direct, le chat sono invase da messaggi dei giocatori che scrivono a ripetizione «drop the price», ossia «abbassate il prezzo». Non viene precisato se si fa riferimento al prezzo della console, al prezzo dei giochi o a entrambi.

Il punto è che questo non è successo in una singola live, ma è andato avanti per praticamente tutte le dirette Treehouse che ci sono state, con la chat dove non si leggeva altro che «drop the price».

Nei giorni scorsi, è comunque anche emerso che non tutti i giochi fisici costeranno 89,99€, con altri – come Donkey Kong Bananza – che avranno invece un prezzo di 79,99€ in edizione fisica e di 69,99€ in edizione digitale.

Non è chiaro se e come Nintendo risponderà a queste perplessità, anche considerando che da Amazon ci arrivano segnali positivi per la grande N: Switch 2 va a ruba appena torna disponibile. In Francia, tuttavia, sembra che i retailer stiano comunque proponendo sia la console che i giochi a prezzi più bassi di quelli consigliati da Nintendo. Anche qui, non è chiaro se per scelta propria o se per possibili tassazioni differenti.

Nintendo Switch 2 arriverà sul mercato dal 5 giugno prossimo. In USA, però, ne sono stati sospesi i pre-ordini, che inizieranno in una data da destinarsi, per capire se sarà necessario un ricalcolo dei prezzi locali in virtù dei dazi applicati dalla presidenza di Donald Trump.