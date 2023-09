Stray era solo l'inizio: ecco Copycat, il nuovo videogioco felino

Ci siamo, dopo Stray ora gli amanti dei mici potranno aspettare Copycat, un nuovo titolo in cui i giocatori dovranno interpretare un gatto.

Il titolo di Annapurna (lo trovate anche sulla vecchia generazione tramite Amazon) era stato un piccolo caso sia per il suo protagonista, sia per il suo contesto, ovvero un mondo cyberpunk decisamente particolare.

Tanto che la stessa Annapurna, nella sua divisione cinematografica, produrrà un film ispirato a Stray in una serie di pellicole tratte dalle sue proprietà intellettuali che arriveranno al cinema.

E ora che il micio di Stray è arrivato anche nei meandri di Xbox è tempo che arrivi un suo sostituto.

Copycat è un'avventura narrativa in cui giocherete nei panni di un gatto randagio recentemente adottato a cui viene rubato il posto in famiglia da, come suggerisce il nome, un imitatore(il "copycat" del titolo).

Sviluppato da Spoonful of Wonder, Copycat è attualmente in sviluppo per PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e Mac.

Il titolo punterà moltissimo sull'aspetto narrativo, con la possibilità di effettuare delle scelte che cambieranno il corso della storia come accade in titoli come Life is Strange o Detroit: Become Human, giusto per citare due esempi. Gli sviluppatori hanno parlato anche di alcuni aspetti dell'avventura ai microfoni di IGN US.

«Dawn crede davvero di essere un gatto selvatico e ha intenzione di scappare non appena ne avrà la possibilità. Ma Dawn ci ripensa quando incontra la nuova proprietaria Olive, una donna anziana e solitaria che piange la scomparsa del suo amato compagno peloso. Insieme Dawn e Olive sviluppano un'amicizia intima, mentre due cuori spezzati si riparano a vicenda e imparano a battere all'unisono.»

Una storia che sembra essere molto intensa a quanto pare, con un alone di mistero che arriverà ad un certo punto:

«Tutto cambia quando Olive si ammala e un imitatore randagio coglie l'occasione per rubare il posto di Dawn in casa, costringendola a vivere per strada. Vaga per vicoli, recinzioni e tetti mentre Dawn cerca di tornare a casa e ricongiungersi con Olive. Ma quando arriverà, Olive la riconoscerà? Come farà Olive a scegliere tra i gatti? Oppure Dawn è sempre stata l'imitatrice?»

I fan dei gatti hanno già il prossimo gioco che dovranno attendere, insomma.

