Stellar Blade verrà rinviato? Arriva la buona notizia

Stellar Blade è la prossima esclusiva per PS5 prevista alla fine del mese e da poco il gioco è entrato in fase Gold.

Sviluppato da Shift Up e pubblicato da Sony Interactive Entertainment (lo trovate in preorder su Amazon), il gioco a quanto pare non subirà ritardi all'ultimo minuto.

Da alcuni giorni potete provare con mano la demo gratuita giocabile, per farvi un'idea di cosa vi aspetta nel prodotto finale.

Ora, tra una polemica e l'altra, è stato confermato che Stellar Blade è da poco entrato in fase Gold e che quindi non subirà alcun tipo di rinvio, uscendo il prossimo 26 aprile.

«Sono passati 5 anni da quando abbiamo annunciato Stellar Blade e siamo riusciti a raggiungere il completamento», ha annunciato il director del gioco, Kim Hyung Tae.

La descrizione ufficiale recita:

Il futuro dell'umanità è in pericolo in Stellar Blade, una nuovissima avventura d'azione incentrata sulla storia per PlayStation®5. Devastata da strane e potenti creature, la Terra è stata abbandonata, e i pochi superstiti della razza umana, ormai decimata, sono fuggiti su una Colonia nello spazio. È proprio partendo da questa colonia che EVE, in missione per la settima Unità aerea, giunge sul nostro pianeta,ormai desolamente distrutto, con una precisa missione: salvare l’umanità liberando la Terra dai Naytiba, le creature malvagie che l'hanno devastata. Tuttavia, nell'affrontare i Naytiba uno per uno e nel cercare di fare luce sul misterioso passato della civiltà umana, EVE si rende conto che la sua missione non è così semplice. In realtà, niente è come sembra...

Vi ricordiamo in ogni caso che Stellar Blade sarà interamente doppiato in italiano, sia per quanto riguarda le voci che per i sottotitoli.

Nel nostro provato, vi abbiamo spiegato che il gioco «sembra difettare in originalità, preso in mezzo tra una protagonista che richiama Bayonetta, un mondo di gioco che fa il verso a quello di Nier Automata ed un combat system che deve molto ai soulslike, eppure non manca di offrire scontri finemente cesellati, felice punto d'incontro tra la spettacolarità dei character action game e la difficoltà tipica delle opere ispirate a quelle del maestro Miyazaki.»