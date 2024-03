Stellar Blade in prova gratis, da oggi

Sony ha confermato che la demo gratuita di Stellar Blade sarà disponibile a partire dalla giornata di oggi, 29 marzo 2024, per i possessori di PlayStation 5.

L'action adventure sviluppato da Shift Up e pubblicato da Sony Interactive Entertainment (che trovate in preorder su Amazon) ha infatti suscitato parecchia curiosità.

Il gioco, previsto durante l'ormai imminente mese di aprile, unisce gameplay spettacolare con un character design orientaleggiante.

Nel nostro provato, vi abbiamo raccontato che il gioco «sembra difettare in originalità, preso in mezzo tra una protagonista che richiama Bayonetta, un mondo di gioco che fa il verso a quello di Nier Automata ed un combat system che deve molto ai soulslike, eppure non manca di offrire scontri finemente cesellati, felice punto d'incontro tra la spettacolarità dei character action game e la difficoltà tipica delle opere ispirate a quelle del maestro Miyazaki.»

La demo gratuita di Stellar Blade sarà disponibile a partire da questo pomeriggio, dalle 15 ora italiana, per soli i possessori di PlayStation 5.

Una volta scaricata questa versione di prova, i giocatori potranno affrontare le fasi iniziali dell'avventura fino al primo boss.

Inoltre, è importante ricordare che i progressi della demo si potranno trasferire nella versione finale del gioco. Poco sotto, la descrizione ufficiale di Stellar Blade.

Dai fatiscenti edifici di Xion, all’immensa Landa e al Vasto Deserto e oltre, viaggia in ambienti fantascientifici mozzafiato, portati in vita dalla potenza grafica di PS5. Un tempo vivace metropoli, Xion è ora popolata da un gruppo ristretto di superstiti umani, molti dei quali hanno un disperato bisogno dell'aiuto di EVE. Le sue strade, i suoi vicoli e le sue piazze sono pieni di cimeli arrugginiti e macchinari malfunzionanti. I Naytiba sono sempre in agguato. E fuori dai confini della città, la misteriosa natura selvaggia che si estende in lontananza è altrettanto pericolosa... Fatti strada in questo mondo semi-aperto verso il prossimo obiettivo di EVE, oppure abbandona i sentieri battuti per affrontare missioni secondarie, raccogliere oggetti e scoprire altri intriganti segreti dietro la caduta della Terra.

Vi ricordiamo infine che il gioco sarà interamente doppiato in italiano, sia per quanto riguarda le voci che per i sottotitoli.