Stellar Blade non avrà alcuna censura, su tutte le versioni

Tra pochi giorni sarà ufficialmente disponibile Stellar Blade, la nuova attesa esclusiva PS5 sviluppata da Shift Up e che ha già saputo conquistare tantissimi giocatori grazie alla sua versione demo gratuita.

Proprio la demo ha infatti ottenuto numeri impressionanti, raggiungendo un numero di giocatori quasi raddoppiato rispetto a quella di Final Fantasy VII Rebirth: una chiara prova di quanto gli utenti PS5 stiano aspettando questa nuova produzione.

Tuttavia, il livello di violenza di Stellar Blade (potete prenotarlo su Amazon), oltre ad alcune polemiche sul design della protagonista — che francamente lasciano il tempo che trovano, ndr — avevano fatto preoccupare diversi giocatori di possibili censure al lancio, soprattutto sul mercato giapponese dove certi temi nei videogiochi sono meno tollerati.

Fortunatamente, pare che non sarà necessaria alcun tipo di rinuncia: l'account ufficiale su X di Stellar Blade ha infatti comunicato che non sarà tagliato alcun tipo di contenuto su alcuna versione dell'esclusiva PS5, nemmeno per la versione giapponese.

Gli utenti saranno dunque liberi di acquistare liberamente il gioco in tutti i mercati in cui sarà disponibile, senza temere contenuti diversi o censure.

Sicuramente un'ottima notizia per chi non vede l'ora di affrontare questa nuova avventura action RPG: la visione artistica del director e di tutto il suo team di sviluppo non subirà alcun condizionamento per classificazioni più favorevoli nel mercato.

Ricordiamo che Stellar Blade sarà disponibile esclusivamente su PS5 a partire dal 26 aprile: se volete ingannare l'attesa, trovate anche la già citata demo gratuita da scaricare sul PlayStation Store.

Segnaliamo che la produzione di Shift Up è stata spesso paragonata anche a NieR Automata, sia per il design della protagonista principale che per un gameplay divertente e spettacolare.

Eppure, secondo Yoko Taro, l'esclusiva PS5 sarebbe in realtà superiore al suo lavoro, dando di fatto la sua "benedizione" al lavoro del director Hyeong-Tae e del suo team di sviluppo.