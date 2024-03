Stellar Blade, forse presto potremo giocarci gratis

Stellar Blade, l'action in esclusiva per PS5 ha da poco una data d'uscita, sebbene presto potrebbe essere il momento anche di una demo gratuita.

L'action adventure sviluppato da Shift Up e pubblicato da Sony Interactive Entertainment (che trovate in preorder su Amazon) ha suscitato molta curiosità nel corso degli ultimi anni.

Da quello che sappiamo il gioco - previsto il prossimo mese - unisce azioni di gameplay spettacolari con un character design decisamente appariscente e sopra le righe.

Ora, in base a quanto riferito dall'account X/Twitter specializzato in novità su PlayStation Store, sembra che Stellar Blade possa presto ricevere una demo.

PlayStation Game Size, specializzato nel recuperare informazioni dal database di PS Store, ha infatti lasciato intendere che la demo di Stellar Blade è molto vicina.

«Non sono sicuro, ma una demo di Stellar Blade è probabile», si legge nel post originale.

Al momento in cui scriviamo non vi è ancora nulla di certo, ma non saremmo troppo sorpresi se una demo facesse capolino già a partire dalla prossime settimane, ben prima della release ufficiale del gioco.

Vi terremo ovviamente aggiornati nel caso vi fossero novità al riguardo. La descrizione ufficiale del gioco recita:

Il futuro dell’umanità si trova sul filo di lama. Devastata da strane e potenti creature, la Terra è stata abbandonata e i superstiti della razza umana, ormai decimata, sono fuggiti su una Colonia nello spazio. È proprio partendo da questa Colonia che EVE giunge sul nostro pianeta ormai desolatamente distrutto con una precisa missione: salvare l’umanità, liberando la Terra dai Naytiba, le creature malvagie che l’hanno devastata.

Restando in tema esclusive, sempre PlayStation Game Size su X/Twitter ha rivelato le dimensioni del download di Rise of the Ronin per PS5 in vista del lancio del gioco il 22 marzo.