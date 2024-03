Quanto pesa Rise of the Ronin su PS5? Arriva una risposta

Il lancio di Rise of the Ronin, l'imminente esclusiva PlayStation 5 a cura di Team Ninja, è ormai alle porte.

In uscita il 22 marzo 2024 (potete già prenotarlo su Amazon), il gioco sarà pubblicato direttamente da Sony Interactive Entertainment.

Solo pochi giorni fa è stato anche confermato che Rise of the Ronin avrà anche la difficoltà facile, per i meno pratici.

Ora, come confermato anche da PSU, PlayStation Game Size su X/Twitter ha rivelato le dimensioni del download di Rise of the Ronin per PS5 in vista del lancio del gioco il 22 marzo.

Secondo il sito, l'imminente epopea samurai del Team NINJA avrà un peso di 96,343 GB su PS5 e potrà essere pre-caricato il 15 marzo.

Questo dato si basa sulla versione 1.001.001 di Rise of the Ronin, che sarà disponibile al lancio.

Rise of the Ronin si svolge nel Giappone del XIX secolo, devastato dalla guerra, e si presenta come un gioco d'azione e di ruolo a mondo aperto, dai creatori di Nioh e Ninja Gaiden.

Ambientato nel 1863, dopo tre secoli di dominio oppressivo dello shogunato Tokugawa, Rise of the Ronin si apre nel momento in cui le Navi Nere dell'Occidente scendono verso i confini della nazione, gettando il paese in uno stato di agitazione.

Considerando i precedenti Wo Long: Fallen Dynasty e NiOh sempre a firma Team NINJA, siamo piuttosto curiosi di scoprire come se la caverà questo nuovo gioco dalle tinte orientali. Manca poco e lo sapremo.

Nei giorni scorsi erano stati anche resi noti i dettagli in merito alle modalità multiplayer di Rise of the Ronin, che vi avevamo riferito in una notizia dedicata. Difatti, Team NINJA ha confermato che il titolo supporterà fino a quattro giocatori durante le missioni basate sulla storia del gioco, anche se non ci saranno combattimenti PvP.