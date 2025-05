Stellar Blade Complete Edition e l'edizione PC hanno una data d'uscita

Pare che PlayStation abbia commesso un piccolo errore, pubblicando in anticipo un nuovo trailer sul proprio canale YouTube che conferma l'esistenza della Complete Edition di Stellar Blade, oltre a una versione PC dell'action sviluppato da Shift Up.

Come segnalato da Gematsu, il filmato in questione è stato rimosso dopo pochi istanti, confermando che l'annuncio è arrivato con qualche ora di anticipo, ma come prevedibile è già stato salvato e ricaricato dalla community.

Il trailer ci conferma che l'edizione PC di Stellar Blade sarà disponibile a partire dall'11 giugno 2025: nella stessa data sarà disponibile anche la Complete Edition, acquistabile sia su PS5 che su PC.

La Complete Edition di Stellar Blade, oltre ovviamente all'edizione standard del gioco (che trovate scontata su Amazon), includerà anche i seguenti contenuti aggiuntivi:

Bonus pre-order

Classic Round Glasses for Eve

Ear Armor Earrings for Eve

Planet Diving Suit (White Edition) for Eve

Bonus della Complete Edition

Fluffy Bear Pack drone cosmetics

Planet Diving Suit (Captain) for Eve

Contenuti DLC

NieR: Automata DLC

Goddess of Victory: Nikke DLC

La Complete Edition includerà inoltre come bonus aggiuntivo un codice per riscattare un costume ispirato a Stellar Blade nel free-to-play Goddess of Victory: Nikke, altro titolo sviluppato da Shift Up.

Al momento manca ancora un annuncio ufficiale vero e proprio da PlayStation, visto che come citavamo in apertura il trailer è stato prontamente rimosso, ma a questo punto dovrebbe essere soltanto una questione di ore. Vi terremo ovviamente aggiornati nel caso arrivino novità da parte dei diretti interessati.



Dopo poco più di un anno dal lancio su PS5, presto gli utenti interessati a scoprire l'avventura di Eve potranno approfittare della nuova edizione su PC, oltre alle Complete Edition con tutti i contenuti aggiuntivi del caso.

Nel frattempo, il director di Stellar Blade ha saputo tenersi decisamente impegnato, completando al 100% Clair Obscur ed eleggendolo come suo personale GOTY 2025.