Lo sviluppo di Stellar Blade 2 sta procedendo a pieno ritmo, e nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli che segnano un cambio di rotta significativo rispetto al passato. Una nuova offerta di lavoro pubblicata sul sito ufficiale di Shift Up conferma infatti che il sequel non sarà più legato a un’unica piattaforma, ma arriverà su più console e su PC.

La scoperta è stata riportata da Genki su X, che ha individuato la job listing in cui lo studio coreano parla senza mezzi termini di un progetto multipiattaforma destinato a raggiungere un bacino di pubblico più ampio. Una scelta che rappresenta una netta discontinuità rispetto al primo capitolo, inizialmente esclusivo PlayStation 5 e poi approdato anche su PC. Non sorprende comunque che Shift Up stesse già valutando l'espansione della serie: diversi mesi fa aveva apertamente dichiarato di voler portare il franchise anche su altri sistemi, Nintendo Switch 2 compresa.

La nuova inserzione non entra nei dettagli più specifici del progetto, ma ribadisce come Stellar Blade 2 punterà a ereditare l’identità del primo episodio, fatta di action in stile coreografico e di un mondo narrativo ben definito. Allo stesso tempo, promette un’evoluzione sul fronte del gameplay, con sistemi di combattimento più elaborati e una struttura complessivamente più ambiziosa. Si tratta della stessa linea comunicativa adottata a settembre, quando Shift Up aveva confermato l’avvio dello sviluppo attivo del sequel.

L’arrivo così rapido di un seguito a poco più di un anno dal debutto della serie non è una sorpresa. Stellar Blade, primo vero progetto console e PC di Shift Up, ha infatti conquistato fin da subito l’attenzione dei giocatori grazie a una protagonista molto riconoscibile, a un combat system solido e a una colonna sonora particolarmente riuscita. Il risultato è stato immediato: il titolo è diventato il videogioco coreano più venduto di sempre su Steam, generando quasi il 60% dei ricavi dello studio nel secondo trimestre dell’anno fiscale.

Nonostante l’ottima accoglienza, il primo capitolo non era privo di difetti. In particolare, gli elementi narrativi sono stati considerati da molti come la parte meno convincente dell’esperienza, appena abbozzati e incapaci di valorizzare appieno l'universo di gioco. Il sequel, anche grazie a un pubblico potenzialmente molto più vasto, potrebbe essere l’occasione giusta per approfondire la lore e dare maggiore peso alla componente narrativa, elevando così l’intera produzione.

Con l’approdo su più piattaforme e un team ormai abituato allo sviluppo di titoli ad alto budget, Stellar Blade 2 sembra avere tutte le carte in regola per imporsi come uno dei progetti action più attesi dei prossimi anni.