SteelSeries Aerox 5 Wireless, mouse gaming ultraleggero, a meno di 100€! -33%

Nel vasto panorama del gaming, la scelta del mouse giusto può fare la differenza tra una vittoria trionfale e una sconfitta frustrante. Se siete alla ricerca del mouse perfetto, abbiamo una notizia fantastica per voi: il mouse gaming SteelSeries Aerox 5 Wireless è ora disponibile su Amazon a un prezzo veramente imperdibile!

Solitamente, il mouse gaming SteelSeries Aerox 5 Wireless viene proposto a 149,99€, ma oggi potete averlo a soli 99,99€, con uno sconto del 33%, per un risparmio reale di 50€. Si tratta di un'occasione davvero da non lasciarsi sfuggire!

Grazie a una costruzione ultraleggera, con un peso di soli 74 grammi, il mouse gaming SteelSeries Aerox 5 Wireless si adatta perfettamente a giochi ultraveloci e di alto livello come Valorant, Call of Duty, Fortnite, CS GO, League of Legends, Apex Legends, PUBG, GTA e molti altri.

Il mouse gaming SteelSeries Aerox 5 Wireless offre un'adattabilità senza precedenti con i suoi 9 tasti programmabili e 5 pulsanti laterali, arricchiti da un interruttore a levetta specificamente progettato. Ogni singolo clic può essere adattato individualmente attraverso il software SteelSeries Engine, rendendo questo dispositivo estremamente versatile e personalizzabile.

La precisione è un altro punto di forza del mouse gaming SteelSeries Aerox 5 Wireless: il sensore TrueMove Air offre funzionalità avanzate come il tracciamento dell'inclinazione, 18.000 CPI, 400 IPS e accelerazione 40G.

Il mouse wireless SteelSeries Aerox 5 Wireless si distingue anche per le sue capacità di connettività. La doppia tecnologia wireless Quantum 2.0 garantisce una connettività a 2,4 GHz all'avanguardia, ideale per i giochi, e una compatibilità Bluetooth 5.0 aggiuntiva per una flessibilità ancora maggiore.

