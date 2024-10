Steam vi regala uno sparatutto horror: ecco come riscattarlo

Grazie allo store Fanatical potete riscattare già da questo momento un nuovo gioco gratis su Steam, disponibile per un periodo limitato.

Si tratta di Unloved, uno sparatutto horror giocabile da soli o fino a 4 giocatori, ambientato in un luogo infestato da demoni e mostri inquietanti che vogliono soltanto farvi fuori.

Ispirato a una celebre mod di Doom 2 (potete recuperare la saga su Xbox Game Pass, disponibile in sconto su Amazon), Unloved è stato sviluppato in Unreal Engine 4 con l'obiettivo di mantenere intatto il feeling di gameplay originale: aspettatevi dunque tantissima violenza e meccaniche punitive.

Questo sparatutto horror viene normalmente proposto al prezzo consigliato di 3,99€, ma grazie a Fanatical potrete farlo vostro totalmente gratis, senza alcun costo aggiuntivo richiesto.

Dovrete semplicemente dirigervi alla seguente pagina ufficiale dello store e aggiungerlo al vostro carrello, ma non prima di aver accettato di iscrivervi alla newsletter — eventualmente, potrete sempre rimuovere l'iscrizione pochi istanti dopo aver completato l'operazione.

Una volta eseguito il "check out" a 0 centesimi, non dovrete fare altro che andare nei vostri ordini per rivelare la chiave di riscatto per il vostro nuovo gioco gratis su Steam.

A questo punto, vi basterà fare copia e incolla per aggiungere manualmente il titolo alla raccolta oppure fare clic sul pulsante "Riscatta su Steam" per completare più velocemente l'operazione.

Se avrete eseguito correttamente tutte le nostre istruzioni, potrete già iniziare a scaricare Unloved sui vostri dispositivi: non dovrete temere alcuna scadenza, perché resterà a vostra disposizione per sempre.

Vi avvisiamo tuttavia che l'offerta resterà disponibile per altri 6 giorni e 15 ore a partire dal momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, oppure fino ad esaurimento scorte.

Dato che le promozioni di Fanatical si rivelano spesso molto popolari, vi suggeriamo di affrettarvi e aggiungerlo alla vostra raccolta il prima possibile.