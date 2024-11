Steam vi regala il gioco gratis survival più folle di sempre

Da questo esatto momento potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ancora per poco.

Lo store di casa Valve ha deciso di selezionare per voi l'intrigante Dodge It! 3, un videogioco survival con elementi platform assolutamente folle.

Ecco la descrizione di Dodge It! 3:

«Dodge It! 3 è un intenso gioco d'azione 3D in cui la tua sopravvivenza dipende da riflessi rapidi. Attraversa una serie di ostacoli sempre più difficili. Con grafica nitida e classifiche competitive, solo abilità e precisione ti porteranno a schivare gli ostacoli e raggiungere la vetta!»

Preparatevi a mettere alla prova i vostri riflessi in Dodge It! 3, un gioco d'azione 3D che vi terrà incollati allo schermo. La missione è chiara: schivare le palle rosse, raccogliere quelle verdi e sopravvivere il più a lungo possibile. Un solo errore può costarvi caro, ma ogni palla verde vi farà guadagnare preziosi XP per salire di livello e sbloccare nuove sfide ancora più avvincenti.

Con una grafica nitida e classifiche competitive, Dodge It! 3 vi spinge a migliorare sempre di più, offrendovi mappe diverse per mantenere l’esperienza di gioco sempre nuova e coinvolgente. E con l'aggiunta costante di nuove mappe, le sfide non finiscono mai. Solo la vostra abilità nel tempismo e nella precisione può portarvi in cima alle classifiche.

Dovrete essere veloci per riscattare Dodge It! 3, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.