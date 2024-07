Steam vi regala gratis uno strategico tech-noir, da ora

Su Steam è arrivato un nuovo regalo a sorpresa molto interessante: da questo momento potete riscattare e aggiungere sui vostri account un nuovo gioco strategico, che è diventato gratis per sempre.

Si tratta di All Walls Must Fall, uno strategico tech-noir sviluppato da inbetweengames e che non verrà più offerto a pagamento su PC (via TheSixthAxis).

In questo titolo futuristico interpreterete degli agenti viaggiatori nel tempo impegnati in una missione cruciale: in una sola notte con un costante loop temporale dovrete assicurarvi che Berlino non subisca un attacco nucleare che causerebbe una nuova escalation di una Guerra Fredda che, in questo universo, non si è mai davvero fermata.

Questo strategico isometrico prende ispirazione da titoli come XCOM e da altre produzioni indie: precedentemente offerto al prezzo consigliato di 9,75€, da adesso potrete farlo vostro senza dover spendere un centesimo.

Gli sviluppatori spiegano di aver preso questa decisione perché sono ormai passati 6 anni dal lancio del gioco e vogliono offrire la possibilità a tutti i fan di scoprire questa piccola gemma, dato che ormai chi voleva supportarlo l'ha già acquistato.

Potete scaricare gratis All Walls Must Fall su Steam attraverso la seguente pagina ufficiale: basterà semplicemente fare clic sul pulsante "Avvia gioco" per registrare il titolo sul vostro account ed avviare il download.

In alternativa, potete scaricare gratuitamente il titolo anche sullo store itch.io, alla seguente pagina ufficiale.

Segnaliamo che All Walls Must Fall è disponibile anche sull'eShop di Nintendo Switch (trovate il modello OLED su Amazon), ma nel momento in cui scriviamo questo articolo il gioco viene ancora offerto a pagamento.

Non sappiamo dunque se questa promozione diventerà valida anche per le console ibride di casa Nintendo oppure se resterà disponibile esclusivamente a pagamento, ma gli utenti PC non avranno motivo di preoccuparsi e potranno giocarlo gratis senza limiti di tempo.