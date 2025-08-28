Su Steam potete riscattare già da questo momento un nuovo gioco gratis, che resterà disponibile nei vostri account per sempre, grazie a una promozione valida per un periodo esremamente limitato.

Come segnalato da Game Rant, gli appassionati di avventure survival e misteri hanno ancora poche ore per mettere le mani su Dead in Bermuda, il titolo gestionale con meccaniche survival che Steam sta regalando fino a venerdì 29 agosto alle ore 19:00.

Il gioco, sviluppato nel 2015, trasporta i giocatori in un'esperienza che ricorda inevitabilmente atmosfere alla Lost (trovate la serie completa su Amazon, a proposito): un gruppo di 8 sopravvissuti a un disastro aereo deve fare i conti con i pericoli e i segreti di un'isola tropicale misteriosa.

La meccanica di gioco si concentra sulla gestione delle risorse e delle dinamiche interpersonali tra i personaggi, elementi che si intrecciano con l'esplorazione dell'ambiente circostante e la creazione di oggetti utili alla sopravvivenza: i giocatori dovranno bilanciare costantemente le necessità primarie dei sopravvissuti con il mantenimento di relazioni equilibrate all'interno del gruppo, mentre si addentrano nei segreti che l'isola nasconde.

Ciò che distingue Dead in Bermuda da altri titoli survival è la presenza di una profezia atlantidea che aggiunge un elemento soprannaturale alla narrazione: un aspetto misterioso che eleva il gioco oltre la semplice gestione delle risorse, introducendo enigmi da risolvere e segreti da svelare che mantengono alta la tensione narrativa.

La combinazione tra sopravvivenza pratica e elementi fantastici crea un'esperienza ludica stratificata che ha conquistato una valutazione "Perlopiù Positiva" sulla piattaforma Steam: potete farlo vostro dirigendovi semplicemente alla pagina ufficiale al seguente indirizzo, facendo poi clic sul pulsante "Aggiungi all'account".

Come anticipavamo in apertura, avete tempo fino alle ore 19.00 di domani 29 agosto per approfittarne: una volta terminata la promozione, Dead in Bermuda tornerà disponibile a pagamento e al prezzo consigliato di 14,99€.