Steam vi regala gratis un roguelike horror, ma avete poche ore

Steam vi offre già da adesso la possibilità di riscattare gratis un nuovo videogioco molto interessante per gli amanti dei survival horror, come parte di una nuova promozione che durerà solo pochissime ore.

Si tratta di Golden Light, uno sparatutto horror in single player con elementi roguelike e prop hunt: significa che qualunque oggetto potrebbe rivelarsi pericoloso a ogni run, il che renderà ogni vostra partita unica.

Un titolo pieno di umorismo nero ed elementi procedurali, in cui potrete utilizzare come armi anche oggetti impensabili come teste di pipistrello, mele di carne o perfino labbra grasse.

La produzione di Mr. Pink e HypeTrain Digital è stata molto apprezzata dagli utenti, dato che nel momento in cui scriviamo questo articolo possiede l'87% di recensioni positive complessive.

Golden Light verrebbe solitamente proposto a un prezzo consigliato di 19.99€, ma solo per poche ore potrete farlo vostro a 0 euro e 0 centesimi, senza alcun acquisto obbligatorio e con l'unico requisito di avere a disposizione un account su Steam.

Per approfittare di questa offerta non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina e fare clic sul pulsante "Aggiungi all'account": in breve tempo, Golden Light sarà disponibile nel vostro catalogo di giochi e potrete scaricarlo tutte le volte che vorrete.

Dovete però affrettarvi, dato che si tratta di una promozione lampo: l'offerta terminerà domani 24 febbraio alle ore 19.00 e, dopo questa data, tornerà disponibile esclusivamente a prezzo pieno.

Restando in tema di giochi gratis da riscattare su Steam, vi ricordiamo che avete ancora pochi giorni a disposizione per riscattare un punta e clicca 2D che omaggia i classici degli anni '80, per chiunque avesse nostalgia delle avventure grafiche criptiche di una volta.

Continueremo a monitorare come sempre tutte le ultime promozioni sui giochi gratis da scaricare per i vostri dispositivi