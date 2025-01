Steam vi regala 2 giochi gratis per iniziare il 2025, ma avete pochi giorni

Anche se il Natale ci ha ormai lasciato da qualche settimana, i regali per i giocatori non sono ancora finiti: su Steam avete infatti la possibilità di aggiungere alla vostra collezione ben 2 giochi gratis, che resteranno tali solo per pochi giorni.

Vi sono infatti due titoli attualmente disponibili in accesso anticipato che si stanno preparando al lancio completo vero e proprio, con il quale non saranno più offerti gratuitamente e verranno resi disponibili solo a pagamento.

Si tratta di Jaded e Party Quiz, rispettivamente un platform side-scroller 2D e un party game con cui interattenervi insieme ai vostri amici creando divertenti quiz.

Questi titoli lasceranno la fase di accesso anticipato rispettivamente il 25 e il 15 gennaio: la release completa di Jaded verrà offerta a circa 5 dollari, mentre Party Quiz dovrebbe essere reso disponibile per circa 7 dollari.

Tuttavia, tutti gli utenti che aggiungeranno le versioni gratuite in accesso anticipato avranno diritto ad accedere alle rispettive release complete, senza dover sborsare un solo centesimo in più.

Di conseguenza, non possiamo fare altro che consigliarvi caldamente di aggiungere questi interessanti titoli alle vostre collezioni, dirigendovi ai link ufficiali che vi proporremo qui di seguito:

Vi basterà semplicemente fare clic sui rispettivi pulsanti "Avvia gioco" per avviare il download sui vostri dispositivi: questa operazione aggiungerà in automatico i titoli alle vostre raccolte, permettendovi di giocarli gratuitamente anche dopo il lancio delle versioni complete.

Come sempre, l'unico requisito necessario sarà solo quello di avere un account su Steam: sentitevi dunque liberi di condividere questa offerta con i vostri amici.

Non possiamo fare altro che concludere augurandovi buon divertimento con i vostri nuovi omaggi gratuiti su PC: nei prossimi giorni continueremo a sondare il web alla ricerca di ulteriori giochi gratis da farvi provare, senza alcun tipo di costo aggiuntivo.

Se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri prossimi videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo o commissione aggiuntiva.