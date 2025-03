Steam vi porta nella Seconda Guerra Mondiale con il nuovo gioco gratis del weekend

Steam ha pensato bene di offrire ai suoi utenti un nuovo omaggio gratuito anche per questo fine settimana, con un nuovo gioco gratis in prova per chi vuole rivivere la Seconda Guerra Mondiale.

Il nuovo omaggio del weekend dello store è infatti Company of Heroes 3, il celebre strategico in tempo reale di Relic Entertainment che si è recentemente aggiornato alla versione 2.0.

L'ultimo aggiornamento di gioco ha celebrato il secondo anniversario con alcune delle novità più richieste dalla community, come quattro nuovi Battlegroups per il DLC Fire & Steel, il ritorno di alcune delle mappe più amate dai primi due capitoli e miglioramenti per la campagna Italiana.

Solo per questo weekend potrete provare totalmente gratis tutte le novità introdotte per la versione base di Company of Heroes 3: non avrete bisogno di fare alcun tipo di acquisto aggiuntivo, dato che basterà avere solo un account su Steam.

Potete iniziare a divertirvi fin da subito accedendo alla seguente pagina ufficiale e facendo clic sul pulsante "Avvia gioco" per iniziare il download: ricordatevi ovviamente che a partire dalla prossima settimana non sarà più disponibile in forma gratuita.

Ovviamente potrete approfittare di questa prova gratuita per divertirvi in partite multiplayer con i vostri amici, dato che non è necessario alcun tipo di acquisto.

La prova gratuita terminerà tra 3 giorni dal momento in cui sto scrivendo questo articolo: una volta terminata questa prova, sarà necessario acquistare l'edizione completa per continuare a giocare.

Fortunatamente, fino al 13 marzo sarà disponibile uno sconto del 50% per aggiungere permanentemente lo strategico in tempo reale alla vostra raccolta (qualora invece preferiate continuare a giocare su console, vi segnaliamo questa offerta su Amazon).

Restando in tema con giochi gratis disponibili su Steam, ne approfitto per ricordarvi che avete ancora pochi giorni di tempo per riscattare gratuitamente una rilassante avventura di pesca: una volta aggiunto alla vostra raccolta, resterà vostro per sempre.