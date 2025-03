Steam vi regala gratis un rilassante gioco di pesca, ma avete pochi giorni

Grazie a Steam potete scaricare e riscattare già da adesso un nuovo gioco gratis, senza alcun acquisto necessario, grazie a una nuova promozione a tempo.

Potete infatti aggiungere alle vostre collezioni Isle of Jura, un'affascinante produzione pensata per chi vuole staccare dalla routine con una produzione rilassante e senza troppi pensieri.

Nel titolo sviluppato da EM Games vi troverete ad esplorare un'isola remota in quello che viene definito un "viaggio di pesca": potrete pescare oltre 50 specie differenti di pesci, trovando allo stesso tempo artefatti e conoscendo la gente del posto.

Normalmente Isle of Jura sarebbe disponibile al prezzo consigliato di 4,99€, ma solo per questa settimana potrete aggiungerlo alle vostre collezioni senza dover spendere neanche un centesimo.

Come sempre, l'unico requisito necessario sarà avere a disposizione un account su Steam, ovviamente necessario per scaricare ed avviare il gioco.

Se volete aggiungere Isle of Jura alle vostre collezioni, non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Aggiungi all'account": in pochi istanti verrete reindirizzati alla pagina di conferma, per segnalare che l'operazione è andata a buon fine.

Una volta completato questo semplice step, ovviamente dopo esservi assicurati di aver fatto il login con il vostro account Steam, basterà avviare l'applicazione sui vostri dispositivi e iniziare a scaricare il gioco, così da potervi divertire a pescare tutte le volte che vorrete.

Vi segnalo che Isle of Jura resterà vostro per sempre dopo averlo riscattato, ma dovrete completare l'operazione entro il 9 marzo alle ore 18.00: dopo questa scadenza, il titolo tornerà disponibile esclusivamente a pagamento e non potrete più aggiungerlo alle vostre collezioni.

Restando in tema di giochi gratis su Steam, durante lo scorso fine settimana vi abbiamo segnalato 4 free-to-play che potete provare senza costi obbligatori.

Nelle prossime ore continueremo a segnalarvi tutte le migliori occasioni: potete supportare il nostro lavoro acquistando i vostri prossimi videogiochi preferiti su Amazon.