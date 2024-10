Steam vi offre gratis uno sparatutto pieno di zombie

Questo fine settimana potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ancora per poco.

Lo store di casa Valve ha deciso di selezionare per voi l'intrigante Containment Breach, un gioco di sopravvivenza a ondate con zombie, dove la precisione e la gestione delle risorse sono fondamentali per la sopravvivenza.

Ecco la descrizione di Containment Breach:

«Containment Breach è un gioco di sopravvivenza con zombie a ondate in cui è possibile far saltare le membra dei nemici. Guadagnate punti per sbloccare le porte, acquistare e potenziare armi, vantaggi ed equipaggiamenti. Scoprite quanto velocemente riuscite a fuggire dalla struttura o scegliete di rimanere e di ottenere il massimo punteggio possibile.»

Il vostro obiettivo è semplice: abbattere i nemici, guadagnare punti, e decidere se fuggire dalla struttura o rimanere il più a lungo possibile per ottenere un punteggio elevato. In questo gioco, l'unico modo per uccidere gli zombie è colpirli alla testa. Tuttavia, ogni arto degli zombie è in grado di assorbire proiettili, a meno che non li colpiate o li facciate esplodere. Sparatorie agli arti possono sembrare uno spreco di munizioni, ma offrono punti aggiuntivi.

Il creatore del gioco, uno sviluppatore solitario che lavora sui suoi progetti dopo il suo impiego full-time, ha realizzato Containment Breach come il suo primo gioco completo, occupandosi in gran parte anche della componente artistica. Promette aggiornamenti basati sui feedback dei giocatori e sta già lavorando a una versione ampliata del gioco, che includerà meccaniche di costruzione di basi, difesa della torre e una modalità multiplayer.

Con questo mix di azione e strategia, Containment Breach offre un'esperienza intensa e appagante per chi cerca un gioco di sopravvivenza che metta alla prova le proprie abilità di combattimento e gestione delle risorse.

Dovrete essere veloci per riscattare Containment Breach, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.