Steam vi offre gratis un survival horror "al contrario"

Da questo esatto momento potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo.

Dallo store di casa Valve abbiamo deciso di selezionare per voi Fear of the Light, un survival horror in cui vi dovrete nascondere dalla luce, che è quello che solitamente vi salva negli horror classici.

Ecco la descrizione di Fear of the Light:

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

«Un survival horror game in cui la luce è più spaventosa dell'oscurità. Usa il tuo radar e altri strumenti per stare fuori dalla luce, aggirare furtivamente i pericoli, esplorare la nave in quarantena e trovare un modo per scappare. Ma fai attenzione, i mostri ti danno la caccia e sono consapevoli di ogni tuo errore!»

In Fear of the Light, il terrore non si nasconde nell’ombra, ma brilla nell’accecante pericolo della luce. Questo survival horror stealth vi pone nei panni di un unico sopravvissuto a bordo di un’astronave infestata da falene mutanti e creature mortali. Mentre l’oscurità è il vostro rifugio, la luce rivela ogni passo falso e attira i predatori verso di voi.

Esplorate i corridoi della nave, superate i blocchi della quarantena e trovate una via di fuga prima che sia troppo tardi. Armati di un radar portatile, un visore termico e un EMP, dovrete aggirare furtivamente i pericoli e mantenervi al sicuro. Ma attenzione: i mostri non solo vi cercano attivamente, ma imparano dai vostri errori, rendendo ogni movimento una scelta vitale.

Con un’esperienza di gioco breve ma intensa, che va dai 20 ai 45 minuti, Fear of the Light offre una nuova prospettiva sull’orrore, ribaltando le convenzioni: la luce diventa il vero nemico. Grazie a una IA avanzata, i vostri inseguitori sono sempre un passo avanti, rendendo ogni incontro teso e imprevedibile. L’interfaccia di gioco è diegetica, con strumenti e terminali integrati nell’ambientazione, per immergervi ancora di più nel mondo di gioco.

Dovrete essere veloci per riscattare Fear of the Light, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.