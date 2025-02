Steam vi offre gratis un open world nella foresta amazzonica, solo il weekend

Anche questo fine settimana avrete la possibilità di divertirvi senza dover spendere neanche un centesimo con i giochi gratis in prova di Steam, che questa volta includono solo un titolo da scaricare su PC.

Da questo momento potete infatti mettervi alla prova su Green Hell, un ambizioso survival open world che ci porterà nei confini inesplorati della foresta amazzonica.

L'avventura sviluppata da Creepy Jar vi permetterà di scegliere se godervi una modalità storia da oltre 20 ore oppure se concentrarvi esclusivamente sull'esperienza survival con la modalità infinita, sfruttando tutti i doni della natura — inclusi gli insetti — per riuscire a sopravvivere.

Potrete anche affrontare partite cooperative online con i vostri amici: dato che l'unico requisito per accedere a questa prova è essere in possesso di un account Steam, si tratta di un'occasione da sfruttare per divertirvi in compagnia.

In alternativa, potrete sempre godervi tutti i contenuti della storia e provare a completare l'avventura durante il fine settimana: la prova resterà infatti disponibile da oggi e per altri 3 giorni, senza che vi venga richiesto neanche un centesimo.

Se vorrete continuare a giocarci dopo il weekend, dovrete ovviamente acquistarlo e aggiungerlo nel vostro catalogo: fortunatamente vi segnaliamo che è attualmente in offerta con uno sconto del 67%, qualora il titolo dovesse essere di vostro gradimento.

Potete approfittare fin da subito di questa iniziativa dirigendovi alla pagina ufficiale, che trovate al seguente indirizzo, e facendo clic sul pulsante Avvia gioco, ovviamente dopo esservi assicurati di aver effettuato il login con il vostro account Steam.

Nelle prossime giornate continueremo come sempre a monitorare le ultime offerte per segnalarvi tutti i giochi gratuiti che potete scaricare su PC, sia su Steam che su altri store come Epic Games e l'abbonamento di Prime Gaming.

Se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri prossimi videogiochi preferiti o altri accessori su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.