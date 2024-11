Steam vi offre gratis lo sparatutto degli autori di Warframe, ma per pochissimo

Da questo esatto momento potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ma solo per pochi giorni.

Dallo store di casa Valve abbiamo deciso di selezionare per voi Dark Sector, lo sparatutto in terza persona del 2008 dello sviluppatore di Warframe.

Ecco la descrizione di Dark Sector:

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

«Un gioco d'azione/sparatutto in terza persona che catapulta i giocatori in uno scenario da incubo di fantascienza ambientato nel periodo successivo alla Guerra Fredda.»

Dark Sector vi mette nei panni di Hayden Tenno, un agente operativo inviato in missione nella desolata città di Lasria, nell’Europa dell’Est, un luogo devastato che nasconde un segreto risalente alla Guerra Fredda.

Nel corso del gioco, vivrete la trasformazione di Hayden, che lotta non solo contro i nemici ma anche contro gli effetti del virus sul suo corpo e sulla sua psiche. I poteri che ottiene sono incredibili, tra cui spicca il glaive, una lama affilata che emerge dal suo braccio e può essere lanciata con estrema precisione. Quest’arma evolverà insieme a lui, diventando sempre più letale e versatile.

La struttura del gioco è progettata per offrire un’esperienza cinematografica e immersiva, eliminando l’uso di interfacce invasive e affidandosi a controlli intuitivi e a una visuale in terza persona sopra la spalla. Ogni aspetto del design è pensato per mantenervi coinvolti nel mondo di gioco.

Oltre alla campagna principale, Dark Sector offre una modalità multiplayer innovativa, dove potrete mettere alla prova le abilità apprese e affrontare altri giocatori in sfide adrenaliniche.

Con il suo mix di azione intensa, narrativa avvincente e gameplay fluido, Dark Sector vi invita a scoprire cosa significa spingersi oltre i limiti dell’umanità e affrontare un destino che cambia tutto.

Dovrete essere veloci per riscattare Dark Sector, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

