Steam vi offre 4 giochi gratis per il fine settimana: c'è un'esclusiva Xbox

Anche per questo fine settimana, Steam ha deciso di offrire a tutti i suoi utenti la possibilità di provare diversi titoli selezionati, senza alcun obbligo di acquisto.

Da questo momento, tutti gli utenti in possesso di un account sullo store potranno scaricare ben 4 giochi gratis, disponibili esclusivamente per il weekend e pronti per essere giocati da soli o in compagnia.

Tra questi emerge in particolare anche una produzione di Xbox Game Studios, rilasciato solo sulle console di casa Microsoft e PC: si tratta di Grounded, il survival sviluppato da Obsidian (lo trovate anche su Game Pass, disponibile su Amazon).

Naturalmente questo è però solo uno dei numerosi titoli che potete scaricare: completano infatti l'offerta del fine settimana anche Deceive Inc, rilasciato solo lo scorso mese, Naraka Bladepoint e TerraTech.

Si tratta indubbiamente di produzioni tutte molto differenti l'una dall'altra, offrendo così agli utenti un'ampia possibilità di scelta per divertirsi durante lungo tutto il fine settimana.

La nuova promozione di Steam è valida da adesso e per altri 3 giorni, terminando dunque ufficialmente il prossimo lunedì: non possiamo dunque che consigliarvi di approfittarne il prima possibile.

Basterà semplicemente dirigervi ai seguenti indirizzi e fare clic sul pulsante "Avvia gioco" per poter iniziare subito il download sul vostro client Steam:

Cogliamo l'occasione per segnalarvi anche che tutti i titoli in promozione sono compatibili con Steam Deck, qualora vogliate divertirvi anche in portabilità.

Se vorrete poi aggiungerli permanentemente al vostro catalogo, potrete approfittare anche di alcuni sconti speciali.

E se questi giochi gratis non dovessero essere sufficienti, vi segnaliamo altri 4 interessantissimi regali su Steam: gli sviluppatori di Bugsnax hanno infatti rilasciato diversi giochi gratuiti, senza alcun limite di tempo.

In alternativa, vi ricordiamo che proprio in queste ore sono già stati resi disponibili gli ultimi giochi gratis di aprile offerti da Prime Gaming, insieme ai nuovi omaggi settimanali di Epic Games Store.