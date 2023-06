Steam vi offre 3 nuovi giochi gratis per il weekend: c'è un big calcistico

Da questo momento sono ufficialmente disponibili le nuove prove gratuite del fine settimana di Steam: tutti gli utenti PC potranno scaricare e giocare per tutto il weekend con ben 3 titoli gratuiti, appositamente selezionati dallo store di Valve.

Tra i nuovi titoli gratis del weekend è presente anche un big calcistico: fino all'inizio della prossima settimana potrete infatti scaricare Football Manager 2023, l'ultima edizione dell'apprezzatissimo simulatore manageriale di Sports Interactive.

In vista della prossima stagione calcistica, potrete dunque scegliere la vostra squadra preferita e fare del vostro meglio per portarla alla vittoria, gestendo al meglio ogni singolo aspetto del team.

Gli altri omaggi gratuiti del fine settimana sono invece Stellaris, un fantascientifico gioco strategico di Paradox con una galassia tutta da esplorare, e Conan Exiles, titolo multiplayer survival ambientato nelle selvagge terre di Conan il Barbaro.

Tutte e 3 queste produzioni presentano funzionalità multiplayer, così potrete divertirvi anche insieme ai vostri amici: non è necessario alcun acquisto aggiuntivo, ma solo essere in possesso di un account su Steam.

Potete avviare i download dei nuovi giochi gratuiti già da adesso: non dovrete fare altro che dirigervi alle seguenti pagine ufficiali e fare clic sul pulsante "Avvia gioco".

Tutte le prove gratuite resteranno disponibili per altri 3 giorni a partire da oggi: avete dunque tempo fino a lunedì 26 giugno per potervi divertire da soli o in compagnia dei vostri amici senza alcun costo aggiuntivo.

Vi segnaliamo anche che tutti e 3 i giochi sono attualmente disponibili in offerta su Steam: acquistarli durante il periodo di prova vi permetterà di mantenere tutti i progressi.

E se non siete ancora sazi di prove gratuite, ricordiamo che è già partito lo Steam Next Fest 2023, nuova iniziativa che vi permette di provare oltre 1000 demo gratuite. Dato che consultarle tutte sarebbe difficile per chiunque, abbiamo provato a raccomandarvene 10 da non perdere.

Ma non solo: segnaliamo anche che proprio nelle scorse ore sono stati aggiunti altri 6 giochi free-to-play che potete provare su Steam.

