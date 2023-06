Steam permette di provare altri sei giochi gratis, da ora

Chi vuole dei giochi gratuiti? La risposta è abbastanza ovvia e, fortunatamente per voi, Steam ha qualcosa che fa per voi.

La notizia arriva a poche ore di distanza da un altro regalo, un grande titolo strategico sviluppato da Paradox Interactive.

Senza contare che, sempre pochi giorni fa, vi abbiamo segnalato un'altra sestina di giochi gratis su Steam davvero niente male.

Ora, nelle ultime due settimane sono sbarcati su Steam un sacco di nuovi titoli gratuiti. Prima di tutto abbiamo Edemn, un FPS che sembra uscito dai primi anni 2000 (ed è un complimento).

Il titolo è ancora in accesso anticipato, quindi al momento in cui scriviamo è disponibile solo la modalità Deathmatch. Potete trovarlo qui.

Poi c'è Bucket Brawl, un gioco di combattimento con arene in cui voi, nei panni di un animale giocattolo, affrontate altri giocattoli in battaglie frenetiche, cercando di farvi "riciclare" a vicenda: giocatelo qui.

Anyu è uno splendido gioco di esplorazione narrativa in cui dovrete guidare l'esploratore Ikku in un viaggio attraverso una landa ghiacciata che un tempo ospitava un'antica civiltà. Date un'occhiata al gioco qui.

Undawn è un gioco di ruolo di sopravvivenza open-world ambientato in un mondo post-apocalittico pieno di infetti. Giocatelo gratuitamente qui.

Solar Showdown è un titolo multigiocatore locale con elementi di tower defence e strategia in tempo reale. Provatelo qui.

Infine, abbiamo il titolo d'azione e avventura a scorrimento laterale The Stranded Traveler. Questo gioco in stile retrò vi farà intraprendere un viaggio attraverso un'isola misteriosa. Scopritelo qui.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate.

