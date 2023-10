Steam, tra i nuovi giochi gratis del weekend ci sono grandi sparatutto

Il nuovo weekend gratuito di Steam si è dimostrato particolarmente interessante: lo store di Valve ha infatti deciso di dare la possibilità a tutti gli utenti di provare ben 3 giochi gratis a tempo, tra i quali ci sono anche due grandi sparatutto.

Il tutto fa parte della consueta iniziativa per i fine settimana, in cui basterà avere a disposizione soltanto un account registrato su Steam per poter accedere a diverse prove selezionate, senza alcun costo aggiuntivo o acquisto richiesto.

E questo weekend ci sono grandi novità per gli appassionati di sparatutto: una delle prove gratuite è infatti dedicata a Call of Duty Modern Warfare III, l'imminente nuovo capitolo della celebre saga di Activision Blizzard (potete prenotarlo ).

Si tratta della stessa prova gratuita che è stata resa disponibile in anticipo su PlayStation, ma che già a partire da questo fine settimana potrete provare su PC e Xbox, senza bisogno di effettuare alcuna prenotazione.

Ma per gli amanti degli sparatutto in prima persona non è finita qui, perché su Steam potete provare gratuitamente anche Battlefield 2042: il rivale futuristico di EA e DICE è stato infatti proposto insieme alla beta di Modern Warfare 3, dandovi così solo l'imbarazzo della scelta.

Se invece non vi interessa nulla degli FPS, o se semplicemente state cercando una produzione alternativa, segnaliamo anche il weekend gratuito di Forts, un divertente strategico in tempo reale basato sulla fisica e in cui dovrete ridurre in macerie gli edifici dei vostri avversari.

Potete iniziare subito le vostre prove, che dureranno per 3 giorni a partire da adesso, accendendo direttamente alle seguenti pagine ufficiali e facendo clic sui rispettivi pulsanti "Avvia gioco":

Queste naturalmente sono soltanto prove gratuite del fine settimana: se siete alla ricerca di altri giochi gratis da scaricare e riscattare su PC, vi ricordiamo che sono già disponibili i nuovi omaggi di Prime Gaming e la doppietta di Epic Games Store.