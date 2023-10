Prime Gaming, disponibili i nuovi giochi gratis di ottobre

Anche per questo fine settimana è arrivato il momento di riscattare nuovi omaggi gratuiti con Amazon Prime Gaming: da adesso infatti gli abbonati potranno riscattare ben 2 giochi gratis, senza alcun ulteriore costo aggiuntivo.

Ricordiamo che l'abbonamento Prime offre la possibilità di riscattare videogiochi in omaggio ogni mese, distribuiti su cadenza settimanale, oltre a tutti gli altri vantaggi già offerti dal colosso dell'e-commerce (trovate tutti i dettagli )

Dopo aver già proposto altri due titoli molto interessanti la scorsa settimana, tra i quali segnaliamo Ghostwire Tokyo, questa volta gli utenti potranno approfittare di nuovi omaggi riscattabili tramite la piattaforma GOG, ovviamente senza acquisti necessari.

I nuovi giochi gratis di ottobre su Prime Gaming sono Monster Prom 2: Monster Camp e The Coma 2: Vicious Sisters Deluxe Edition, rispettivamente un dating simulator "mostruoso" e un'avventura survival horror.

Giochi dunque pensati appositamente per il mese più spaventoso dell'anno, in vista dell'imminente festa di Halloween: per poterli riscattare basterà, come accennavamo in precedenza, soltanto un account sullo store GOG.

Potete iniziare a scaricare subito i vostri nuovi giochi gratis, se abbonati ad Amazon Prime, dirigendovi alle seguenti pagine ufficiali e seguendo le relative istruzioni su schermo:

Entrambi gli omaggi gratuiti resteranno disponibili per 33 giorni a partire da adesso: significa che avete tempo fino al 15 novembre 2023 per riscattarli. Una volta completata la procedura, diventeranno vostri per sempre e potrete scaricarli senza alcun limite di tempo.

Ricordiamo che anche la prossima settimana avrete diritto a 2 nuovi giochi gratuiti su Prime Gaming: vi lasciamo alla lista completa degli omaggi in arrivo nel mese di ottobre.

Restando in tema con i titoli gratuiti scaricabili su PC, cogliamo l'occasione per sottolineare che anche su Epic Games Store è disponibile una doppietta di giochi gratis. Anzi, in realtà sarebbero pure 3.