Steam svela i nuovi giochi gratis del weekend: c'è il wrestling

Da questo momento potete già iniziare a scaricare i primi giochi gratis del weekend di Steam offerti ad agosto: lo store di casa Valve ha infatti rinnovato l'iniziativa anche per questo fine settimana, proponendo due produzioni senza alcun costo aggiuntivo.

Per poter partecipare a questa promozione vi servirà soltanto un account sullo store Steam: non sarà necessario effettuare alcun acquisto, ma si tratterà di prove valide unicamente per il weekend attualmente in corso.

Il primo gioco proposto è indubbiamente anche quello più interessante: si tratta di WWE 2K23, l'ultima simulazione realizzata per gli amanti del wrestling, in cui troverete tutte le più grandi leggende della WWE (se preferite giocarlo su console, lo trovate su Amazon).

Potrete dunque organizzare scontri tra i vostri lottatori preferiti, o perfino crearne uno vostro per provare a diventare una leggenda della WWE nell'apposita modalità carriera. In più, ovviamente, potrete divertirvi online con i vostri amici in spettacolari lotte multiplayer.

Cambiando invece completamente genere, il secondo gioco gratuito del weekend di Steam è PlateUp, un bizzarro roguelite culinario in cui costruire il vostro ristorante e provare a sbloccare un nuovo franchise in 15 giorni di lavoro. Anche in questo caso, potrete scegliere di affrontare la sfida in compagnia di altri 3 amici, per gestire il ristorante dei vostri sogni.

Potete avviare fin da subito il download sui vostri dispositivi dirigendovi alle pagine ufficiali qui di seguito, facendo poi clic sul pulsante "Avvia gioco" per iniziare la prova:

Nel caso possediate Steam Deck, dobbiamo però segnalarvi che WWE 2K23 non risulta attualmente compatibile con la console ibrida di casa Valve, mentre PlateUp dovrebbe essere totalmente supportato.

E se avete ancora voglia di giochi gratis da scaricare su Steam, cogliamo l'occasione per segnalarvi 11 free-to-play molto interessanti, inclusa una prova gratuita di Final Fantasy.

A proposito di omaggi in regalo su PC, vi ricordiamo di riscattare anche gli ultimi giochi gratis settimanali di Epic Games Store e il nuovo regalo di Prime Gaming.