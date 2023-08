Prime Gaming, disponibile il primo gioco gratis di agosto

Da questo momento è ufficialmente disponibile il primo dei nuovi giochi gratis settimanali di Prime Gaming, l'iniziativa che Amazon ha riservato per i suoi utenti iscritti al servizio in abbonamento.

Prime permette infatti di accedere non soltanto a consegne gratuite su diversi prodotti selezionati, ma consente di sbloccare numerosi vantaggi, molti dei quali pensati appositamente per i videogiocatori (trovate tutti i dettagli su Amazon).

Tra questi vi sono ovviamente i giochi gratuiti offerti su cadenza settimanale di Prime Gaming: il primo omaggio di agosto è davvero molto interessante, dato che si tratta di un bundle speciale di Payday 2.

Il celebre simulatore di rapine multiplayer di Starbreeze Studios viene infatti proposto insieme al Gage Mod Courier Pack, un contenuto aggiuntivo che consente di applicare diverse modifiche alle armi, lasciate direttamente nei luoghi dove porterete a termine i vostri crimini.

Un tempismo che contribuisce indubbiamente a generare entusiasmo per l'imminente lancio del sequel: non solo Payday 3 sarà infatti disponibile dal prossimo mese, ma alcuni utenti stanno già avendo la possibilità di provarlo gratis proprio in questi giorni.

Prime Gaming vi permetterà dunque di ingannare l'attesa regalandovi Payday 2 senza alcun costo aggiuntivo: non è necessario effettuare alcun acquisto, ma solo essere in possesso di un account iscritto ad Amazon Prime.

Per riscattare il vostro nuovo gioco gratis, servirà anche avere un account su Epic Games Store: dopo esservi assicurati di avere tutti i requisiti necessari, potete semplicemente dirigervi al seguente indirizzo e seguire le istruzioni per iniziare a divertirvi.

Payday 2 resterà riscattabile gratuitamente fino al 6 settembre 2023: avete dunque circa 33 giorni di tempo per approfittare di questa grande occasione.

Nel frattempo, se siete curiosi di saperne di più sul suo successore, vi abbiamo raccontato le nostre prime impressioni su Payday 3 nel video provato dedicato.

Vi ricordiamo che Amazon ha previsto altri 7 giochi gratis in arrivo per questo mese, due dei quali saranno disponibili dal prossimo weekend.