Steam regala un gioco gratis per i fan del basket

Da questo esatto momento potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ancora per poco.

Lo store di casa Valve ha deciso di selezionare per voi l'intrigante iBasket Manager 3, un videogioco abbastanza autoesplicativo fin dal nome, in effetti.

Ecco la descrizione di iBasket Manager 3:

«Unisciti alla rivoluzione del Basket online e immergiti nella simulazione sportiva per eccellenza, dove le tue decisioni dentro e fuori dal campo definiranno la tua eredità. iBasket Manager 3 rappresenta la nuova era del Basketball Manager online. Sei pronto per la sfida, Manager?»

In iBasket Manager 3, vivrete l’intensa esperienza di essere il General Manager di una squadra di basket di alto livello, con tutto ciò che comporta il dover prendere decisioni strategiche per portare la vostra squadra al vertice. Ogni scelta può fare la differenza, dalla selezione dei giocatori alla gestione del budget, passando per la creazione di una squadra di professionisti qualificati che vi supporteranno nel lavoro quotidiano. Parte del vostro compito sarà anche quello di individuare i talenti emergenti che, un giorno, potrebbero dominare il mondo del basket.

Questo gioco Free-to-Play vi permette di sfidare manager reali provenienti da tutto il mondo nelle numerose competizioni di iBasket Manager 3. Dimostrate le vostre abilità e portate il vostro team alla gloria, affrontando ogni giorno nuove sfide in un contesto di gestione sportiva realistico e competitivo. Siete pronti a costruire una dinastia?

Dovrete essere veloci per riscattare iBasket Manager 3, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

