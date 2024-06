Steam offre gratis un puzzle game onirico, ancora per qualche ora

Una nuova interessante promozione di Lunarch Studios vi permetterà di riscattare un nuovo gioco gratis su Steam, da questo momento e senza alcun acquisto o abbonamento necessario.

Si tratta di Islands of Insight, un sognante gioco di rompicapi in cui vestirete i panni di un Cercatore nel suo pacifico viaggio di esplorazione e scoperta.

Con infinite ore di gameplay cercando e risolvendo più di 10.000 rompicapi al ritmo che preferite, potrete giocare questo puzzle game in un meraviglioso mondo di isole galleggianti completamente gratis.

Ecco la descrizione di Islands of Insight:

«Affronta un'incredibile raccolta di oltre 10.000 rompicapi appartenenti a 24 tipologie diverse: ogni angolo del mondo che ti circonda nasconde una nuova soluzione da scoprire! Dagli enigmi prospettici ai problemi logici, fino alle sfide ambientali e tanto altro ancora, questi rompicapi di difficoltà variabile sono stati creati dai migliori enigmisti per offrire un'esperienza coinvolgente e appassionante per tutti, dai novellini ai veterani degli enigmi.»

Si tratta davvero di un sognante gioco di rompicapi ambientato in un mondo di fantasia, ricco di antiche meraviglie e bellezze naturali. Tra misteriosi enigmi da risolvere, segreti da svelare e incredibili panorami da esplorare, questo pacifico mondo di isole galleggianti è il luogo perfetto in cui rilassarsi.

Dovrete essere un po' meno rilassati nel riscattare Islands of Insight, perché il titolo sarà gratis ancora per qualche ora e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

