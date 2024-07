Steam offre gratis un horror "zuccheroso", ancora per qualche ora

Una nuova interessante promozione di TinyMindz vi permetterà di riscattare un nuovo gioco gratis su Steam, da questo momento e senza alcun acquisto o abbonamento necessario.

Si tratta di Cakey's Twisted Bakery, un assurdo gioco horror in cui i giocatori dovranno cercare il piccolo George, che è scomparso da qualche parte nella panetteria. Per salvarlo, dovranno affrontare le sfide di Cakey e dei suoi fragili compagni: Frostina e Candy Bane.

Ecco la descrizione di Cakey's Twisted Bakery:

«O cuoci o muori alla Cakey's Bakery, dove i bambini umani sono l'ingrediente segreto dei deliziosi pasticcini di strani mostri. Trova la ricetta per sopravvivere per scappare dalla panetteria ed è uno staff dolce e spaventoso!»

Tolto l'aspetto più dolce del gioco, Cakey's Twisted Bakery sembra essere un horror in piena regola.

I giocatori dovranno raccogliere gli ingredienti per preparare la torta distruttiva perfetta da usare contro i cattivi del panificio. Ovviamente non sarà una passeggiata, perché con un passo sbagliato e si ritroveranno come la portata successiva di un pasto mostruoso.

Come in ogni horror, sarà importante anche nascondersi e farsi strada furtivamente attraverso molte stanze buie per sbloccare la strada di casa.

Dovrete essere veloci per riscattare Cakey's Twisted Bakery, perché il titolo sarà gratis ancora per qualche ora e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Steam è in generale molto attivo in questi giorni, visto che c'è un gioco con una banana che sta sbancando completamente.

E fate attenzioni ai Saldi Estivi, che sono stati annunciati di recente e stanno per arrivare per attentare al vostro portafogli.