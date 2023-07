Steam, il nuovo gioco gratis del weekend vi farà diventare legionari

Anche per questo settimana è disponibile una delle promozioni più interessanti per i giocatori PC: grazie a Steam tutti gli utenti potranno infatti provare gratuitamente un nuovo gioco gratis, senza alcun costo aggiuntivo o abbonamento richiesto.

L'unico requisito fondamentale è infatti l'essere in possesso di un account Steam, dato che la piattaforma di casa Valve è necessaria per poter accedere a una prova completa valida per tutto il weekend.

Advertisement

A partire da questo momento, tutti gli utenti potranno scaricare sui propri dispositivi Legion TD 2, un tower defense multiplayer ispirato da una delle mod più popolari per Warcraft 3.

In questa produzione di Attack Games potrete prendere il controllo di una tra 8 legioni diverse, assemblando un esercito con oltre 100 combattenti e 12 milioni di possibili combinazioni: potrete affrontare battaglie 2 vs 2 o 4 vs 4, in cui l'obiettivo sarà sconfiggere gli eserciti avversari e difendere i nostri re.

Una produzione dunque perfetta per divertirvi anche con gruppi di amici, dato che per tutto il fine settimana non sarà necessario spendere nemmeno un centesimo per poter provare questa apprezzata produzione: su Steam possiede infatti una valutazione complessiva "Molto positiva", con un gradimento pari all'86% delle recensioni totali.

Come anticipavamo in apertura, la prova gratuita di Legion TD 2 è già disponibile da adesso: non dovete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Avvia gioco" per procedere con l'installazione.

Se vorrete continuare a giocarci anche dopo la prova gratuita, che resterà disponibile per tutto il fine settimana, cogliamo l'occasione per segnalarvi che Legion TD 2 è attualmente acquistabile con il 35% di sconto.

Se siete alla ricerca di altri giochi gratis da scaricare su Steam, nelle scorse ore vi abbiamo segnalato addirittura 6 free-to-play, senza alcun costo aggiuntivo necessario.

Inoltre, potete anche dare un'occhiata a una produzione gratuita che ricorda molto alcuni grandi classici su PS1.

Se volete supportare il lavoro della nostra redazione, su Amazon potete acquistare tutti i vostri videogiochi preferiti, senza alcun sovrapprezzo.