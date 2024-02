Steam, nuovi giochi gratis del weekend tra picchiaduro e western

Questo fine settimana gli utenti Steam potranno divertirsi con due nuovi omaggi a sorpresa: lo store di casa Valve ha deciso di proporre alcuni giochi gratis da provare per tutto il weekend senza alcun costo aggiuntivo.

Si tratta ovviamente di una promozione a tempo limitato che non vi permetterà di riscattare per sempre nuovi giochi sull'account, ma di sfruttare questa promozione per divertirvi insieme ai vostri amici con alcuni dei titoli più interessanti sullo store.

Per questo fine settimana potrete scegliere tra DNF Duel e West Hunt, due produzioni estremamente differenti ma entrambe divertenti per passare un weekend multiplayer in compagnia dei vostri amici e persone care.

DNF Duel è lo spettacolare picchiaduro sviluppato da Neople e Arc System Works, autori di Guilty Gear Strive e Dragon Ball FighterZ (lo trovate su Amazon) e che possiede il loro inconfondibile stile grafico cel-shading.

Si tratta di un adattamento della celebre serie RPG Dungeon and Fighter: potete scegliere tra 16 personaggi diversi e divertirvi in avvincenti battaglie online, oppure scoprire la storia di ciascuno di essi nelle apposite modalità single player.

West Hunt è invece un gioco multiplayer di deduzione ambientato nel Far West: i fuorilegge dovranno completare diverse missioni senza mai farsi scoprire, mentre i giocatori che interpretano gli sceriffi dovranno cercare di individuare i criminali e ucciderli, ma senza togliere la vita a cittadini innocenti.

L'aspetto e le missioni del fuorilegge saranno generate casualmente dopo ogni partita, rendendo così sempre più difficile l'obiettivo degli sceriffi, che dovranno prestare particolarmente attenzione a comportamenti sospetti.

Avete solo 2 giorni di tempo a partire da adesso per provare DNF Duel, mentre potrete provare West Hunt per ben 6 giorni da ora: potete iniziare le vostre prove e i rispettivi download dirigendovi alle seguenti pagine ufficiali.

Se volete continuare a giocare permanentemente a queste produzioni, cogliamo l'occasione per segnalarvi che per un periodo limitato potete acquistarli con sconti rispettivamente del 60% e del 50%.

Non dimenticatevi che è anche disponibile la Steam Next Fest, l'iniziativa che vi permette di provare oltre 1000 demo di giochi indie in uscita: per aiutarvi nella scelta, ne abbiamo segnalate 5 da cui potreste iniziare.