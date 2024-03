Steam vi offre gratis una nuova avventura "spaziale"

Da questo momento potete riscattare su Steam un nuovo gioco gratis senza alcun costo aggiuntivo: si tratta di una divertente avventura spaziale, per gli amanti dei giochi di sopravvivenza e gestionali.

Grazie alla nuova promozione dello store, potete aggiungere al vostro account Space Crew: Legendary Edition, la produzione di Runner Duck che vi chiederà di gestire una navicella spaziale e il vostro equipaggio in una campagna con esplorazioni, enigmi e tanto combattimento.

Il team di sviluppo ha deciso di lanciare questo giveaway speciale per celebrare l'imminente lancio di Badlands Crew, una produzione ambientata in lande desolante dopo una devastante apocalisse.

Come anticipavamo in apertura, non dovete fare alcun tipo di acquisto per scaricare gratuitamente Space Crew, ma solo assicurarvi di avere un account Steam.

La promozione resterà valida fino al 14 marzo 2024 alle ore 18.00, al termine della quale il titolo tornerà disponibile a pagamento al prezzo di listino di 24,99€.

Si tratta dunque di un'occasione che vi consigliamo di non lasciarvi scappare: potete riscattare il vostro nuovo gioco gratis semplicemente dirigendovi alla seguente pagina ufficiale e facendo clic sul pulsante "Aggiungi all'account": in pochi istanti riceverete una schermata di conferma e potrete iniziare a divertirvi.

Cogliamo l'occasione per segnalare che Space Crew Legendary Edition è verificato come compatibile anche su Steam Deck, rendendolo un giveaway molto interessante anche per chi ama giocare in portabilità.

