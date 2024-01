Steam, altri 20 giochi da provare gratis

Il 2024 è arrivato e per festeggiare il nuovo anno sono stati resi disponibili altri 10 giochi gratis da provare su Steam, senza spendere un euro.

Alcuni giorni fa vi avevamo segnato altri 11 giochi da provare per ingannare il tempo nel migliore dei modi.

Advertisement

Senza contare anche gli altri 10 titoli da testare con mano senza l'esborso di un centesimo che vi abbiamo fatto scoprire solo poche ore fa.

Ora, abbiamo scovato per voi un bel po' di altri giochi che potete provare con mano, gratuitamente, a partire da ora (via GamingBible).

Poco sotto, quindi, trovate la lista completa delle novità che vi proponiamo oggi:

Giochi gratis Steam 3 gennaio

Si tratta di un buon modo per ingannare il tempo, in attesa di altre chicche gratis che vi segnaleremo nei prossimi giorni

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Scarica" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una data di scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate. Non ci resta che augurarvi buon divertimento.

Restando in argomento, sono ufficialmente disponibili i primi giochi gratis del 2024 offerti da PlayStation Plus.

Ma non è tutto: ecco la raccolta di tutti i giochi resi disponibili gratis da Epic Games Store, dal 2018 ad oggi.

Infine, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.