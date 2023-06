Steam Deck, il titolo più giocato è ancora lo stesso da mesi

Elden Ring si era allontanato giusto un po' dalla vetta, ma ora è tornato ad essere il titolo più giocato su Steam Deck.

Il capolavoro di From Software (che trovate anche su console ovviamente) è stato d'altronde il gioco più chiacchierato per quasi un anno e mezzo, e ovviamente molto venduto e giocato.

E tornerà ad esserlo anche con l'arrivo del primo DLC, che potrebbe non essere neanche l'unico stando ad alcune indiscrezioni.

Il soulslike non smette di vincere premi, tra l'altro, e nonostante la miriade di grandi uscite degli ultimi mesi, gli utenti di Steam Deck continuano a giocarci come ossessi.

La classifica dei titoli più giocati sulla console portatile di Valve è infatti chiarissima, e vede in cima Elden Ring ancora una volta.

Come riporta PC Games N, il soulslike è tornato saldamente in cima alla classifica dei giochi più giocati su Steam Deck (per numero di ore) dopo aver perso la vetta ma rimanendo sempre in top 10.

La console portatile di Valve è quindi la casa preferita di chi vuole esplorare l'Interregno in mobilità.

E dire che, a giudicare dalla classifica (resa ufficiale anche da Valve stessa), non è che il titolo di From Software non abbia avuto concorrenza, anzi:

Elden Ring

Stardew Valley

Vampire Survivors

Hogwarts Legacy

Grand Theft Auto V

Red Dead Redemption 2

Hades

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

The Binding of Isaac: Rebirth

Cyberpunk 2077

NBA 2K23

The Witcher 3: Wild Hunt

Cult of the Lamb

Monster Hunter Rise

Persona 5 Royal

Fallout 4

Brotato

No Man's Sky

Slay the Spire

Dead Cells

Curiosamente non c'è The Last of Us in queste prime posizioni, la discussa versione PC che, per altro, è stata letteralmente abbandonata su Steam Deck.

Steam Deck dovrà stare attenta in ogni caso nei prossimi mesi, perché c'è un nuovo hardware che gli farà concorrenza: ecco il confronto.