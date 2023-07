Steam, c'è un gioco gratis che ricorda i classici PS1

I giochi gratis disponibili su Steam aumentano di giorno in giorno, tanto che ora abbiamo un altro titolo che ricorda e non poco un classico uscito sulla prima PlayStation.

La notizia arriva a breve distanza da un'altra serie di giochi, sette per l'esattezza, disponibili in forma gratuita.

Senza contare gli altri giochi che vi abbiamo segnalato nei giorni scorsi, sempre e comunque disponibili senza sborsare un euro.

Come riportato anche da GamingBible, il gioco in questione è Cygnus Racing League degli sviluppatori Cygnus Studios LLC.

Si tratta di un racing indie attualmente in fase di accesso anticipato che, a giudicare dal trailer gameplay, sembra un incrocio tra Twisted Metal e F-Zero, con una grafica ispirata all'epoca della prima PlayStation a 32-bit.

«Nella lontana galassia di Cygnus, il più grande spettacolo di corse dell'universo conosciuto è in corso! La Cygnus Racing League (CRL) è una delle prime grandi competizioni sportive della galassia, risalente all'inizio della Federazione dei Pianeti Uniti», si legge nella descrizione del gioco.

«I migliori piloti di tutti gli angoli della galassia si riuniscono per gareggiare per un unico titolo, Campione Galattico».

Per poter scaricare il gioco in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate.

