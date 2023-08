Starfield si prepara al lancio svelando la timeline completa

Mancano ormai poche settimane al debutto ufficiale di Starfield e, in vista del lancio (con un gioco spaziale, è proprio il caso di dirlo, ndr), ecco arrivare anche tutti i dettagli sulla sua timeline ufficiale.

Sui canali social del gioco, Bethesda Game Studios ha infatti fatto il punto sugli eventi in-game che ci porteranno a scoprire l'universo così come lo vedremo all'interno del gioco.

Le informazioni, diffuse ad esempio su Instagram, sono state poi riportate con interezza all'interno del sito ufficiale a questo indirizzo, permettendoci di farci un'idea di come gli umani siano arrivati a vivere nello spazio e di quali conflitti/alleanze animeranno l'universo del nostro alter ego.

Apprendiamo così che nel 2050 gli umani sono approdati su Marte e dal 2100 sono cominciate a esistere le colonie con vita umana nello spazio. Dopo il raggiungimento di Alfa Centauri nel 2156 e l'istituzione dell'Unione Coloniale nel 2159, è il 2160 quando viene fondata Nuova Atlantide, la capitale dell'Unione – e che sarà uno dei nomi noti anche durante la nostra avventura in Starfield.

Da lì, tuttavia, come sappiamo non possono esserci colonie umane senza conflitti (tristemente): nella timeline cominciano così a delinearsi mobilitazioni, flotte di attacco e formazioni di collettivi di protezione dei cittadini. Gli umani iniziano a dividersi e, nel 2196, la UC e il Collettivo Freestar danno vita a una vera e propria guerra, conosciuta come Guerra di Narion – che avrà una durata spropositata e sarà ancora in corso nel 2216.

Si arriva al 2275, quando Sebastian Banks fonda Constellation, che conta su intellettuali di elite provenienti dall'universo e che si stabilisce nella Loggia di Nuova Atlantide.

Nel 2310, proprio Constellation entra in possesso di un Manufatto e decide di nasconderlo nei suoi archivi. La guerra, intanto, finalmente finisce nel 2311, quando il Collettivo Freestar riesce ad abbattere le navi-chiave della flotta UC, approfittando dell'uso di navi civili.

Una mossa a cui la UC risponde fondando l'Avanguardia UC nel 2315, con i cittadini (o aspiranti tali) che giurano di proteggere l'unione, anche in cambio della cittadinanza. Mentre i misteri intorno al Manufatto scoperto da Constellation continuano, tra chi ne svela i segreti e chi cerca di tenerli nascosti, arriviamo al 2330: sarà qui che inizierà la nostra storia.

Starfield, primo videogioco di Bethesda Game Studios completamente originale dopo i successi di The Elder Scrolls e Fallout, è atteso per il 6 settembre su PC e Xbox Series X|S. Il gioco sarà anche disponibile dal day-one su Xbox Game Pass (potete abbonarvi su Instant Gaming).

Per scoprirlo meglio, potete approfondirne i dettagli nel nostro articolo. In queste ore è stato anche reso noto che il titolo avrà un peso importante (si parla di 125 GB) e, viste le alte attese, proprio Bethesda – oggi parte degli Xbox Game Studios dopo l'acquisizione – ha invitato tutti ad aspettare il gioco con calma e a fare un bel respiro.