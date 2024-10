Starfield, il DLC se la passa davvero male su Steam

Il DLC Shattered Space di Starfield, rilasciato recentemente su Steam, sta ricevendo recensioni estremamente negative dai giocatori.

Il titolo, che trovate su Amazon, ha infatti ricevuto da poco il primo contenuto scaricabile di peso.

Vero anche che l'arrivo del primo DLC Shattered Space non ha ricevuto chissà quanti consensi al lancio, tanto che la situazione starebbe peggiorando.

Come riportato anche da PCGamesN, l'espansione ha attualmente solo il 34% di recensioni positive su oltre 1.600 valutazioni, classificandosi come uno dei contenuti aggiuntivi peggio accolti nella storia di Bethesda.

I principali motivi di insoddisfazione riguardano la quantità di contenuti ritenuta insufficiente rispetto al prezzo di 30 dollari, la mancanza di novità significative per il gameplay di base e il fatto che l'espansione sia confinata principalmente a un singolo nuovo pianeta.

Molti giocatori si aspettavano che il DLC arricchisse anche altre aree del gioco, come la costruzione delle navi o il combattimento spaziale, cosa che non è avvenuta.

«House Va'ruun era una fazione importante nel gioco base con cui si aveva qualche interazione, ma per cui non si svolgevano missioni specifiche. Questo DLC li inserisce nel gioco con all'incirca la stessa quantità di missioni delle altre fazioni, il che per un'espansione da 30 dollari non è assolutamente sufficiente», si legge in una delle recensioni più votate su Steam.

Anche le recensioni positive non sono particolarmente entusiaste. Un utente commenta: «È più Starfield. Né bello né brutto. Solo mediocre. Non abbastanza male da non raccomandarlo».

Un altro aggiunge: «Non è un grande aggiornamento del gioco come sembrava dovesse essere».

Molti fan si aspettavano che il DLC aggiungesse funzionalità utilizzabili anche al di fuori della nuova storia, simile a come l'espansione Dawnguard di Skyrim aveva introdotto le abilità da Signore dei Vampiri.

Invece, Shattered Space rimane in gran parte confinato alle avventure su un singolo pianeta.

«Nessuna nuova funzionalità, nessuna correzione al fatto che questo gioco è ANCORA un pasticcio noioso, nemmeno un tentativo di risolvere i problemi fondamentali del gioco e lo rilasciano a 40 dollari. Che scherzo», afferma un altro utente su Steam.

Al momento, Shattered Space si classifica come l'espansione peggio valutata mai realizzata da Bethesda su Steam. Speriamo che il prossimo DLC di cui si è parlato in queste settimane possa migliorare la situazione.