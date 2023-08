Starfield, hater critica la grafica (ma sono immagini della NASA)

Quando un gioco "grosso" sta per essere lanciato sul mercato, c'è una cosa che non manca mai: gli hater. E l'ormai imminente Starfield non fa eccezione.

Il big Bethesda che potrete giocare anche su Xbox Series S (disponibile su Amazon) promette di spaccare in due i giocatori.

Del resto, a pochi giorni dal lancio, Starfield ha già attirato l'attenzione dei fan, specie quelli in ansia per il voto delle recensioni su Metacritic.

Ora, come riportato anche da GamingBible, sembra che un detrattore di Starfield abbia preso la palla al balzo troppo presto, criticando quello che pensava fosse un filmato del gioco, salvo poi rivelare che le immagini in questione provenivano dalla NASA.

Questo particolare "fanboy" si è affrettato a criticare la grafica del gioco Bethesda, senza nemmeno controllare la provenienza delle foto (del pianeta Marte, in questo caso).

«Marte di me*da con la sua grafica scadente», scrive sarcasticamente su Reddit l'utente Salty_Impression_985.

Così come le parole di un altro fan, che sempre in maniera ironica, ha scritto: «Dio ha davvero bisogno di un aggiornamento della grafica. La Terra ha una grafica obsoleta, ha letteralmente miliardi di anni e sembra ancora la stessa, solo con qualche aggiunta».

Per quanto questi commenti siano divertenti, mettono in luce quella che una persona ha soprannominato "sindrome da derangement di Starfield", che si riferisce al modo in cui certi giocatori hanno fatto di tutto per odiare qualsiasi cosa sia lontanamente legata al gioco.

Dal canto nostro, questi personaggi hanno solo troppo tempo libero, investito nel peggiore dei modi.

Del resto, alcune settimane fa altri hater hanno già pianificato di effettuare uno spregevole review bombing ai danni del gioco.

Ricordiamo anche che nei giorni scorsi la nostra redazione ha ricevuto Starfield per lavorare alla recensione: ecco i dettagli su quando potrete leggerla.

Infine, la classifica dei titoli più venduti su Steam negli Stati Uniti mostra che Starfield occupa attualmente il primo posto, battendo Baldur's Gate 3.