Starfield ha già un Funko Pop, ed è adorabile

Avrete una galassia da esplorare in Starfield e se vi spaventa l'idea di viaggiare da soli nel vuoto infinito dello spazio, c'è un adorabile compagno robotico che è la compagnia perfetta.

Il titolo Bethesda che potrete giocare anche su Xbox Series S

Del resto, parliamo di un gioco che ha visto la partecipazione degli Imagine Dragons, quindi qualcosa vorrà pur dire.

Come riportato anche da GameSpot, questo nuovo Funko Pop in edizione limitata di VASCO, il vostro fedele robot da spedizione in Starfield, è ora disponibile per il preordine al costo di 18 dollari, con data di spedizione prevista per febbraio 2024.

Secondo Funko, questo oggetto da collezione sarà disponibile in numero limitato e gli acquisti saranno limitati a tre per cliente (qui).

Come altre figure Funko Pop, questa piccola replica di VASCO è realizzata in materiale vinilico, ha una grande testa e un occhio che ti guarda. Sempre.

A differenza di altre statuine, il design funziona davvero bene e rende VASCO adorabile, mentre la vernice bianca, rossa e gialla sulla parte superiore della cornice gli conferisce un bel tocco estetico.

In Starfield, VASCO accompagnerà i giocatori nelle spedizioni planetarie ed è descritto come un "telaio bipede standard di tipo 8" che può trasportare tutta l'attrezzatura di sopravvivenza del giocatore.

Di base concepito come un assistente pacifico, VASCO può difendere i giocatori come ultima risorsa, se necessario. Il suo nome è probabilmente un riferimento all'esploratore portoghese Vasco da Gama, il primo europeo a raggiungere l'India via mare nel 1498.

