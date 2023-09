Starfield è il quinto miglior lancio dell'anno (senza Game Pass)

Xbox Game Pass non ha mai avuto un titolo così importante come Starfield probabilmente, ma le vendite fisiche stanno andando comunque molto bene a quanto pare.

I giocatori stanno infatti comprando Starfield in edizione fisica (lo trovate su Amazon) nonostante lo si possa giocare anche "gratuitamente" con l'abbonamento di Microsoft.

Il titolo di Bethesda ha in ogni caso fatto impennare i numeri di Xbox Series X|S, che si è trovata rapidamente con delle vendite importanti.

Starfield si è rivelato un titolo in grado di surclassare anche Skyrim in termini di interesse e, dopo un po' di giorni dal lancio, è tempo di tirare le somme.

Il kolossal fantascientifico è infatti rapidamente salito nelle classifiche di vendita, risultando essere il quinto miglior lancio di un videogioco nel 2023.

Per molti il successo di Starfield è dovuto principalmente a Xbox Game Pass e non ci sentiamo nemmeno di dare troppo contro a questa teoria. Tuttavia, come dimostrano i dati di vendita settimanali, le copie fisiche del titolo Bethesda non sono di certo rimaste sugli scaffali. Dopo aver debuttato al primo posto, Starfield si assesta infatti molto in alto.

Come riporta Games Industry, il titolo Bethesda si è piazzato al quinto posto nelle vendite della prima settimana dal lancio in Europa in edizione fisica. I dati sono stati quindi rilevati senza contare i download e le attivazioni del gioco tramite Xbox Game Pass.

Ecco la classifica completa:

Hogwarts Legacy (Warner Bros) Diablo 4 (Activision Blizzard) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo) Star Wars Jedi: Survivor (EA) Starfield (Microsoft) Resident Evil 4 (Capcom) Final Fantasy 16 (Square Enix) F1 23 (EA) Dead Island 2 (Deep Silver) NBA 2K23 (2K Games)

La classifica ci dimostra anche quanto Final Fantasy XVI non sia stato purtroppo all'altezza delle aspettative, facendo perdere anche molti soldi a Square Enix.